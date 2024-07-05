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ПОЛІТИКА

Прокурор МКС скасував візит до Сектору Гази після запиту на арешт лідерів Ізраїлю та Хамас

05 липня 2024, 15:18
Прокурор МКС скасував візит до Сектору Гази після запиту на арешт лідерів Ізраїлю та Хамас
Фото: з вільного доступу
За словами джерел видання, планування візиту велося протягом кількох місяців спільно з американськими чиновниками.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан скасував візит до Сектору Гази того самого дня, коли повідомив про запит на видачу ордерів на арешт лідерів Ізраїлю і Хамас.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, планування візиту велося протягом кількох місяців спільно з американськими чиновниками. 

Джерела заявляють, що рішення Хана запросити ордер МКС порушило підтримані Вашингтоном і Лондоном плани щодо відвідування прокурором і його командою Сектора Газа та Ізраїлю.

Суд мав зібрати на місці докази воєнних злочинів і надати ізраїльським лідерам першу можливість представити свою позицію і будь-які дії, яких вони вживають у відповідь на звинувачення у воєнних злочинах. 

Запит Хана на видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху - перша спроба суду затримати чинного главу держави, підтримуваного Заходом.

Офіс прокурора МКС повідомив, що рішення про запит ордерів на арешт лідерів Ізраїлю і Хамасу ухвалили відповідно до його підходу до всіх справ, на підставі оцінки прокурора щодо наявності достатніх доказів і думки про те, що негайне витребування ордерів на арешт може запобігти продовженню злочинів.

У травні цього року Карім Хан, головний прокурор МКС, оголосив про свої спроби домогтися видачі ордерів на арешт лідера Хамас Ях'ї Сінвара. Світова спільнота була приголомшена такою новиною. Ізраїль заявив, що плани з видачі ордера на арешт Нетаньяху викликають невдоволення.

Водночас плани Міжнародного кримінального суду щодо видання ордера на арешт проти Нетаньягу викликали обурення з боку президента США Джо Байдена.

МКСІзраїльХАМАС

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