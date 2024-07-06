Війна в Газі сприяє вербуванню терористів – американська розвідка

Сектор Гази, 27 серпня 2014 року. У районі Шеджайя у місті Газа палають будинки, зруйновані внаслідок ракетного обстрілу армією Ізраїлю. Фото: AFP

Обурення роллю Сполучених Штатах у кампанії Ізраїля проти Хамасу об'єднало терористичні організації по всьому світу.

Керівник розвідки Державного департаменту США попереджає, що війна в Газі сприяє вербуванню терористичних організацій і підбадьорює "дійових осіб", розлючених постійною підтримкою Ізраїля з боку Сполучених Штатів.

Напад на Ізраїль під керівництвом Хамас 7 жовтня "був, є і буде подією покоління, яку терористичні організації на Близькому Сході й в усьому світі використовують як можливість вербування".

Про це заявив в інтерв'ю The Washington Post Бретт Холмгрен, помічник держсекретаря США з питань розвідки та досліджень.

"Ми вже бачили, як це певною мірою відбувається в Європі", — сказав Холмгрен, маючи на увазі арешти осіб у Німеччині та Нідерландах, звинувачених у підготовці нападів на єврейські об'єкти.

Холмгрен керував розвідувальним бюро Державного департаменту, яке було залучено до війни в Україні та Секторі Гази, а також до зростаючої кількості загроз з боку великих держав, таких як Китай і росія, і терористичних організацій, таких як Аль-Каїда та філії Ісламської держави.

Нагадаємо, у Катарі відбулися переговори між ізраїльською делегацією та представниками Хамас про укладення угоди щодо припинення вогню.