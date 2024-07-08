Повторний удар по Києву. Постраждав медцентр

Попередньо, там загинули четверо людей, ще троє постраждали.

Під час повторного ракетного обстрілу столиці в Дніпровському районі Києва уламки ракети влучили у медичний центр.

Про це повідомили в КМВА.

Внаслідок удару відомо про:

4 загиблих;

3 постраждалих.

"Часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей", - пише КМВА.

Під час ранкового обстрілу терористи запустили проти України більше 40 ракет різних типів. Під удари потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві станом на зараз відомо про десять загиблих та 35 постраждалихУ Києві через ракетну атаку загинули 15 людей, ще понад 30 постраждали. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.

Також у Києві в Шевченківському районі через сьогоднішню масовану ракету атаку зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. На місці працюють всі служби, триває розбір завалів.

Про влучання в п'ятиповерхівку повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, крім повністю знищеного підʼїзду, кілька - сильно пошкоджені.

Рятувальники зараз працюють та чують голоси, тих, хто знаходиться під завалами.

"Шевченківський район. Сирець. Ми бачимо ще одне влучання в житловий будинок, десь 17 квартир. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами. Робимо все, щоб максимально швидко врятувати людей. Роботи йдуть і в цьому районі міста Києва", - повідомив Кличко.