НАТО збирається в момент піку невизначеності на Заході – WP
Лідери провідного військового альянсу Заходу збираються цього тижня у Вашингтоні. Щорічний саміт НАТО відзначає 75-ту річницю блоку, і присутні на ньому глави держав-членів намагатимуться продемонструвати свою колективну рішучість і силу.
Але союзники стурбовані можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Трамп неодноразово висловлював свою антипатію до НАТО під час свого першого терміну, а під час останніх дебатів відмовився сказати, чи буде він виводити Сполучені Штати з Альянсу. Європейські дипломати вже готують плани дій на випадок майбутньої адміністрації Трампа; багато хто сумнівається, що він дійсно вийде з НАТО, але стурбований тим, що Трамп послабить зобов'язання США перед Альянсом і підірве трансатлантичну єдність.
Про це повідомляє The Washington Post.
Ультранаціоналістичні заяви Трампа та продемонстрована слабкість Байдена під час дебатів стали своєрідним сигналом для іноземних спостерігачів. У самій Європі національні та регіональні вибори підвищили популярність популістських і крайньоправих фракцій, деякі з яких більш схильні до співпраці з кремлем і сумніваються у НАТО.
Однак, згідно з результатами опитувань під час парламентських виборів у Франції 7 липня здається, що виборці активізувалися, щоб відхилити правопопулістську партію "Національне об'єднання", яка виступає проти імміграції. Будь-які політичні зміни вплинуть на зустрічі цього тижня в Вашингтоні.
Питання війни в Україні неодмінно буде домінувати під час саміту. Попри наполягання Києва та прагнення деяких східноєвропейських сусідів, питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному. Замість цього окремі країни НАТО укладають з українцями важливі двосторонні угоди у сфері безпеки й працюють над прискоренням передачі зброї та військової допомоги.
Дипломати у Вашингтоні усвідомлюють, що Трамп може вирішити припинити військову підтримку України. Саме тому як адміністрація Байдена, так і деякі уряди в Європі відчайдушно намагаються "захистити від Трампа" підтримку України в найближчій і середньостроковій перспективі.
Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні на саміті вже цього тижня.
Для повної реалізації нових планів НАТО щодо захисту від нападу рф знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад.