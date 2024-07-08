НАТО збирається в момент піку невизначеності на Заході – WP

Відчуття вразливості й тривоги, викликане зростанням популістських, ультраправих партій по всьому світу та можливе повернення Трампа впливає на настрої та рішення, які будуть обговорюватися на саміті НАТО.

Лідери провідного військового альянсу Заходу збираються цього тижня у Вашингтоні. Щорічний саміт НАТО відзначає 75-ту річницю блоку, і присутні на ньому глави держав-членів намагатимуться продемонструвати свою колективну рішучість і силу.

Але союзники стурбовані можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Трамп неодноразово висловлював свою антипатію до НАТО під час свого першого терміну, а під час останніх дебатів відмовився сказати, чи буде він виводити Сполучені Штати з Альянсу. Європейські дипломати вже готують плани дій на випадок майбутньої адміністрації Трампа; багато хто сумнівається, що він дійсно вийде з НАТО, але стурбований тим, що Трамп послабить зобов'язання США перед Альянсом і підірве трансатлантичну єдність.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ультранаціоналістичні заяви Трампа та продемонстрована слабкість Байдена під час дебатів стали своєрідним сигналом для іноземних спостерігачів. У самій Європі національні та регіональні вибори підвищили популярність популістських і крайньоправих фракцій, деякі з яких більш схильні до співпраці з кремлем і сумніваються у НАТО.

Однак, згідно з результатами опитувань під час парламентських виборів у Франції 7 липня здається, що виборці активізувалися, щоб відхилити правопопулістську партію "Національне об'єднання", яка виступає проти імміграції. Будь-які політичні зміни вплинуть на зустрічі цього тижня в Вашингтоні.

Питання війни в Україні неодмінно буде домінувати під час саміту. Попри наполягання Києва та прагнення деяких східноєвропейських сусідів, питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному. Замість цього окремі країни НАТО укладають з українцями важливі двосторонні угоди у сфері безпеки й працюють над прискоренням передачі зброї та військової допомоги.

Дипломати у Вашингтоні усвідомлюють, що Трамп може вирішити припинити військову підтримку України. Саме тому як адміністрація Байдена, так і деякі уряди в Європі відчайдушно намагаються "захистити від Трампа" підтримку України в найближчій і середньостроковій перспективі.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні на саміті вже цього тижня.

Для повної реалізації нових планів НАТО щодо захисту від нападу рф знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад.