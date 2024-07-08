Проблема в тому, що головування в Радбезі ООН з початку липня розпочала росія.

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку з ранковим російським масованим ракетним ударом по цивільній інфраструктурі України, включно з дитячою лікарнею.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання безпекової угоди.

"Сьогодні росія завдала удару по багатьох містах нашої країни: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини. Влучання, зокрема, у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві — одну з найважливіших не лише для нашої країни, а й для усього нашого регіону. Удар припав на відділення, де діти отримували діаліз. Пошкоджені будинки, досі триває розбір завалів. Більше ста людей поранено, станом на цей час відомо про 27 убитих цими ударами", — заявив Зеленський.

Лідер держави додав, що росія вже поширює неправдиві оголошення, що руйнування в «Охматдиті» сталися через українську протиповітряну оборону.

Проблема в тому, що головування в Радбезі ООН з початку липня розпочала росія.

Міноборони рф заявило, що сьогоднішні удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджує, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах. Руйнацію лікарні "Охматдит", медцентру "Ісіда", знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало "істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО".

Сьогодні, 8 липня, близько о 09:40, російські терористи завдали ракетних ударів по низці регіонів України. Наразі відомо, що загинула 31 людина, ще 125 дістали поранень.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила російську повітряну атаку по українських містах 8 липня.

"Неприпустимо, що у цій війні гинуть та отримують поранення діти", — зазначила Браун.

Вона також нагадала, що за міжнародним правом лікарні мають особливий захист. Браун підкреслила, що мирне населення повинно бути захищеним.