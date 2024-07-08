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ПОЛІТИКА

Макрон не прийняв відставку прем'єра Габріеля Атталя після виборів

08 липня 2024, 15:48
Макрон не прийняв відставку прем'єра Габріеля Атталя після виборів
Джерело: Getty Images
Він просить його "забезпечити стабільність країни".

Президент Франції Еммануель Макрон не прийняв відставку премʼєра країни Габріеля Атталя, про яку той оголосив після другого туру парламентських виборів. Французький лідер попросив його "поки що" залишитись на посаді глави уряду.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Зазначається, що Макрон просить Атталя залишитися прем’єр-міністром «на даний момент», аби «забезпечити стабільність країни». Він також подякував главі уряду за європейську та парламентську виборчі кампанії, які той очолював.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр Франції Габріель Атталь заявив, що йде у відставку. Це сталось після того, як відбувся другий тур парламентських виборів, на яких ультраправа партія Марін Лен Пен "Національне об’єднання" сенсаційно програла, адже їй довгий час прогнозували перемогу. Екзитполи свідчили, що перемогу здобула ліва партія «Новий народний фронт», на другому місці пропрезидентські сили.

вибориФранціяМакронГабріель Атталь

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