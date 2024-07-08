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ПОЛІТИКА

Застарілі танки Т-72 "Урал" в рф не піддаються відновленню – Forbes

08 липня 2024, 18:29
Застарілі танки Т-72
Танк Т-72. Фото: milrus.com
За словами журналістів, у рф, ймовірно, зневірюються відшукати щось, що заслуговує на модернізацію у купі 46-тонних іржавих конструкцій, які колись були справними Т-72 "Урал".

російські війська втрачають в Україні близько 100 танків на місяць, згідно з даними аналітиків, які досліджують соціальні мережі в пошуках свідчень знищеної техніки.

Про це пише Forbes.

Виробляють не більше 50 на місяць і, щоб заповнити прогалину, викочують танки часів Холодної війни, що перебувають на складах тривалого зберігання, оновлюють їх і постачають на передову разом із новими (танки, які перебувають на консервації, видно з супутника, підрахувати їх нескладно).

До списку відновлених входять Т-55 50-х років випуску, Т-62 60-х, різні Т-72 і Т-80 останніх десятиліть. Але в ньому, як правило, немає найстаріших Т-72 — оригінальні моделі Т-72 "Урал" і Т-72А початку 70-х. У них тонша броня і грубіша система управління вогнем.

Через 28 місяців від початку повномасштабної війни запаси Т-55 знизилися на 31%, Т-62 — на 37%, а Т-80Б — на 79%. Але тільки 9% Т-72 зняли з консервації.

"росіяни "не знімають танки Т-72А/Урал у великих кількостях", — зазначив аналітик @Highmarsed.

"За наявності достатньої кількості грошей, часу і запасних частин, ймовірно, можливо відремонтувати будь-який танк", — пояснив аналітик.

Але глибока реставрація надзвичайно трудомістка і дорога. Якщо старий танк справді пішов у минуле (приблизно 1000 Т-72 і Т-72А, що залишилися на зберіганні, можуть бути "в поганому стані"), тоді, ймовірно, краще інвестувати кошти в нову бронетехніку.

Навіщо кремлю витрачати гроші на відновлення 70-річних Т-55 і 60-річних Т-62, а не Т-72 (яким 50 років)? Найімовірніше, через те, що в Т-55 і Т-62 перезаряджають снаряди вручну, тоді як у Т-72 встановлено автомати заряджання, і на одного члена екіпажу менше.

Автомати заряджання складні в обслуговуванні, тому армія США і багато інших армій НАТО ніколи їх не використовували. В оцінці ЦРУ за 1982 рік відзначалася швидкість автомата заряджання в Т-72, але разом з тим і пов'язані з цим проблеми.

Т-55 на 20 років старший за Т-72, але його модернізація набагато простіша. Новітні російські танки варто відновлювати, як і дуже старі прості танки. Але старі більш ускладнені — Т-72 "Урал" і Т-72А — схоже, що ні.

На думку аналітика Річарда Верекера, на найстаріші Т-72 припадає 10% втрат російських Т-72. Цього і слід було очікувати, враховуючи, як мало застарілих танків використовується на передовій.

Але це, знову ж таки, веде до кількох знищених Т-72 "Урал" і Т-72А щомісяця. За поточних темпів старі танки скоро закінчаться.

Решта Т-72 першого покоління, можливо, ніколи не покинуть великі автопарки, де вони повільно іржавіють. За словами журналістів, у рф, ймовірно, зневірюються відшукати щось, що заслуговує на модернізацію, у купі 46-тонних іржавих конструкцій, які колись були справними Т-72 "Урал".

Водночас аналітики не вважають, що настане час, коли танки у рф закінчаться взагалі, "але танковий парк буде повільно і неухильно скорочуватися, що позначиться на наступальних можливостях", — зазначає Highmarsed.

т-72росія окупантивійна в Україні

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