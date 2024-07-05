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ПОЛІТИКА

Союзники Байдена за кордоном вважають, що він не зможе залишитися на посаді – Bloomberg

05 липня 2024, 17:42
Союзники Байдена за кордоном вважають, що він не зможе залишитися на посаді – Bloomberg
з вільних джерел
Світові лідери будуть спостерігати за поведінкою Байдена під час саміту НАТО наступного тижня.

Виступ Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом був невдалим. Навіть президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва — провідний південноамериканський лівий, який хоче бачити демократа в Білому домі — заявляє про нездатність Байдена повторно очолити Білий дім.

Про це пишуть редактори Bloomberg.

"Я думаю, що у Байдена є проблема. Він рухається повільніше, йому потрібно більше часу, щоб відповісти на запитання", — сказав Лула.

Кількість чиновників, які хочуть, щоб найстаріший американський президент пішов у відставку, стає дедалі більшою не лише на батьківщині, але й серед країн, які протягом останніх місяців і років виправдовували обмовки президента. Це тому, що перспектива повернення Трампа до Білого дому розглядається західними столицями як найбільша загроза.

Європейські чиновники в приватних розмовах — і дедалі наполегливіше — кажуть, що Байдену слід поступитися місцем тому, хто має більше шансів перемогти Трампа і зберегти єдність союзників щодо України й НАТО, зазначають люди, знайомі з цим питанням. Існує занепокоєння щодо того, як Байден представить себе на саміті НАТО, який він має провести в США наступного тижня, де кожен його крок, жест і слово ретельно відстежуватимуть.

Раніше ми повідомляли, що Джо Байден узяв відповідальність за свій поганий виступ на дебатах. Під час приватної зустрічі він сказав двом десяткам губернаторам-демократам, що він пройшов медичний огляд після дебатів із Дональдом Трампом і "почувається добре".

дебатиТрампБайденВибори в США

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