Новий міністр закордонних справ Великої Британії назвав Трампа "неонацистським соціопатом"

Девід Леммі вважає Трампа великою загрозою для міжнародного порядку.

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії від Лейбористської партії назвав тодішнього президента Трампа "соціопатом, який симпатизує неонацистам" у своїй статті для журналу Time у 2018 році. Девід Леммі був призначений міністром закордонних справ 5 липня після перемоги лейбористів на парламентських виборах.

Про це пише газета The Hill.

Леммі заявив про свій намір протидіяти критичним зауваженням Трампа та інших республіканських законодавців щодо НАТО та підтримки України. Він підкреслив, що частина обов'язків міністра закордонних справ полягає в тому, щоб переконувати та використовувати свій вплив для захисту цих позицій.

"Трамп — не лише жінконенависник, а й неонацистський соціопат. Він також є глибокою загрозою для міжнародного порядку, який так довго був основою західного прогресу", — написав він у Time.

Леммі також розкритикував Трампа за наклеп і зневагу до Лондона заради політичної вигоди, а також за те, що "Трамп ледве приховує свої расистські заяви проти Великої Британії".

Новий британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив склад нового уряду Великої Британії. Ключові для України посади в новому уряді – міністра закордонних справ та міністра оборони – зайняли люди, які вже відомі Україні. Це, відповідно, Девід Леммі та Джон Гілі. У травні, ще перебуваючи у статусі "міністрів тіньового уряду", вони відвідували Київ та пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти росії.