У МЗС України відреагували на сьогоднішній візит Орбана до москви

У відомстві наголосили, що угорська сторона вирішила здійснити цю поїздку без погодження чи координації з Україною.

Сьогодні, 5 липня, голова угорського уряду Віктор Орбан прибув з візитом до росії. Принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним для Києва.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

У відомстві наголосили, що угорська сторона вирішила здійснити цю поїздку без погодження чи координації з Україною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним, і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", — зауважили в МЗС.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру, на думку відомства, залишається Формула миру.

"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла й Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

Як зазначили у відомстві, за результатами нещодавнього візиту Орбана до Києва, Україна готова й надалі працювати над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції.

Коментуючи візит Орбана президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що умиротворення не зупинить путіна.

"Умиротворення не зупинить путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - заявила президент Європейської комісії.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в кремлі з лідером росії владіміром путіним. Одна з ключових тем зустрічі — війна рф проти України та її "мирне врегулювання".

путін і кремлівська пропаганда заявляють, що Орбан приїхав до москви не лише як партнер, а як представник країни, що головує в Раді ЄС. Натомість голова Євроради Шарль Мішель і голова ЄС із зовнішньої політики окремо підкреслювали, що Угорщина не має повноважень вести діалог з росією від імені Євросоюзу.

Сам Орбан назвав свою поїздку "мирною місією". Він подякував путіну за те, що той "погодився його прийняти", а також заявив, що незабаром Угорщина, ймовірно, стане єдиною країною в Європі, що може поговорити з усіма сторонами конфлікту — Україною та рф.