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У ЄС відреагували на вояж Орбана до росії

05 липня 2024, 08:33
У ЄС відреагували на вояж Орбана до росії
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України, наголосив Шарль Мішель.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня може прибути з офіційним візитом до росії. На це відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель. 
 
 Про це Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter). 
 
За його словами, країна, яка головує в Євросоюзі, а нині це саме Угорщина, не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС.
 
"Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС. Позиція Європейської ради однозначна: росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив він.
 
 
Нагадаємо, що 2 липня Орбан вперше за 12 років приїхав до України. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Орбан запропонував Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з росією. 

 

війна в Україніросія окупантиВіктор Орбан

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