У ЄС відреагували на вояж Орбана до росії

Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України, наголосив Шарль Мішель.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня може прибути з офіційним візитом до росії. На це відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

За його словами, країна, яка головує в Євросоюзі, а нині це саме Угорщина, не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС.

"Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС. Позиція Європейської ради однозначна: росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України", – заявив він.