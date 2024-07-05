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ПОЛІТИКА

США відклали заплановані військові навчання з Грузією

05 липня 2024, 19:31
США відклали заплановані військові навчання з Грузією
Фото: belvpo.com
Як зазначили у Пентагоні, 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією.

Сполучені Штати Америки відклали заплановані на кінець липня навчання NOBLE PARTNER, які мали пройти разом з Грузією. Срок, на який відкладено навчання не уточнюється.

Про це повідомляє Пентагон.

Як зазначили у Пентагоні, 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією. Зокрема, було прийнято рішення відкласти NOBLE PARTNER. Це пов'язано з тим, що грузинський уряд висунув звинувачення проти США та інших західних утворень, з метою тиску на Грузію.

Водночас у США зазначили, що продовжуватимуть співпрацювати з силами оборони Грузії, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.

"Ми прийняли це рішення нелегко, і ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають таким навчанням, як NOBLE PARTNER. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці з членами Альянсу та партнерами, включаючи AGILE SPIRIT у 2025 році", - сказано у повідомленні.

NOBLE PARTNER - це щорічні багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Грузії. Їх організовує Міністерство оборони Грузії у співпраці з США та іншими країнами-партнерами. Мета навчань - підвищення взаємосумісності між військовими підрозділами різних країн, зміцнення обороноздатності та покращення навичок спільних операцій. Навчання NOBLE PARTNER спрямовані на забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Наприкінці травня цього року парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу". Ці дії викликали обурення західних партнерів. В самій Грузії почались масові протести, зокрема через те, що даний закон фактично аналогічний тому, що діє у рф.

СШАГрузіянавчання

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