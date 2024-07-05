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ПОЛІТИКА

Україна буде змушена боротись з росією власними силами, якщо Трамп повернеться до Білого дому – колишній державний секретар США

05 липня 2024, 18:14
Україна буде змушена боротись з росією власними силами, якщо Трамп повернеться до Білого дому – колишній державний секретар США
з вільних джерел
Трамп неодноразово критикував масштаби підтримки України з боку США.

Якщо Дональд Трамп переможе президента Джо Байдена на виборах у США, путін отримає "більше повноважень", попередив Джон Керрі, колишній державний секретар США.

В інтерв'ю The Times, Керрі сказав, що Трамп "в першу чергу подбає про Америку" і залишить Україну напризволяще в боротьбі з росією.

Трамп неодноразово критикував масштаби підтримки України з боку США і заявляв, що якщо його переоберуть у листопаді, він негайно "вирішить це питання".

"Трамп атакував НАТО невпинно і жорстоко. НАТО виявилось ключовим компонентом у відновленні цінностей, на яких вся Європа і світ гуртувалися після Другої світової війни. Для Сполучених Штатів Америки не підтримати Україну, де люди готові вмирати за свою країну, було б немислимо", — сказав Керрі.

Раніше ми повідомляли, яким буде план Трампа щодо НАТО, якщо він знову стане президентом.

Дональд ТрампВладімір Путінвійна в Україні

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