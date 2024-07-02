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Став відомий план Трампа щодо НАТО і України – Politico

02 липня 2024, 21:13
Став відомий план Трампа щодо НАТО і України – Politico
Фото: Great again
Радники Трампа говорять про "радикальну переорієнтацію" і угоду з путіним щодо України.

Помічники колишнього президента США Дональда Трампа передбачають "радикальну переорієнтацію", за якої Вашингтон відійде на другий план щодо Європи, та укладе угоду з путіним щодо України.

Про це пише медіаорганізація Politico

В разі перемоги на виборах Дональд Трамп припинить розширення НАТО на схід, в тому числі на Україну і Грузію, повідомили джерела. 

Крім того, екс президент США планує почати перемовини з президентом путіним про те, яку частину української території москва може залишити себе.

Також відзначається, що Трамп може відкликати гарантії безпеки для країн-альянсу, які платять менше 2% ВВП на оборону. 

В той же час Politico відзначає, що річ іде поки що про проект, а не про готове рішення.

 
Дональд ТрампНАТО

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