Зважаючи на російські атаки на енергетичні об'єкти, Україна вдосконалює зелений сектор — WP

Попередні спроби України підтримати відновлювану енергетику були неоднозначними.

Безперервно атакуючи енергетичний сектор України протягом останніх двох років ракетами й безпілотниками, владімір путін ненавмисно прискорив перехід країни на більш екологічно чисті джерела енергії. Навіть зараз, коли українці очікують на важку зиму, влада перевагу — тепер Україна може почати все заново і створити чистіший, екологічніший енергетичний сектор.

Про це пише The Washington Post.

"Війна, звісно, трагедія, але від вас залежить, як ви на неї відреагуєте... Ви можете сказати: "Добре, це жахлива ситуація, і ми просто жертви" — або ми можемо спробувати відновитися, повернутися в кращому стані", — сказав керівник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

План полягає в тому, щоб перейти від великих теплових електростанцій, що димлять, — до використання поновлюваних джерел енергії, як-от вітряні та сонячні електростанції, акумуляторні батареї та установки на біопаливі.

"Однак завдання непросте. Україна проводить капітальний ремонт свого енергетичного сектора. Крім того, влада має залучити зовнішніх інвесторів і фінансування, організувати страхування і створити нормативну базу для нової децентралізованої енергетичної системи", — повідомляє Стерн.

Через російські авіаудари Україна втратила близько 9 гігават з 18, необхідних для пікового споживання цієї зими — занадто багато, щоб відновити їх за короткий проміжок часу.

Українські урядовці намагаються знайти достатню кількість обладнання з-за кордону, щоб утримати відключення електроенергії на контрольованому рівні. Чиновники повідомляють, що частина цього обладнання піде на ремонт теплових електростанцій, які ще можна врятувати.

Але український уряд також почав закуповувати невеликі газові турбіни, які, як сподіваються урядовці, генеруватимуть від пів гігавата до гігавата цієї зими й допоможуть містам надавати базові послуги в разі раптових відключень. По всій країні можуть з'явитися тисячі таких установок. Разом із вітряними та сонячними електростанціями вони значно ускладнять націлювання російських ракет на енергетичну систему, вважає Стерн.

Чиновники також додають що, оскільки в наступні роки з'явиться більше джерел відновлюваної енергії, залежність від турбін зменшиться, і вони будуть використовуватися в основному для балансування енергетичного навантаження в електромережі.

Однак існує безліч перешкод, і не в останню чергу — проблема залучення інвесторів в Україну. Гжегож Зелінський, керівник групи Європейського банку реконструкції та розвитку "Енергетична Європа" зазначає, що великі міжнародні гравці "не надто охоче інвестуватимуть в Україну під час війни". Ще однією проблемою є переконання страхових компаній забезпечити покриття ризиків.

Попередні спроби України підтримати відновлювану енергетику були неоднозначними, а реформування енергетичної галузі — тривалий час блокувалося, кажуть спостерігачі. Реалізація плану з чистої енергетики потребуватиме значних фінансових витрат і тривалого часу для виконання. Однак, на думку Кудрицького, Україна повинна негайно розпочати цей процес, щоб бути готовою до майбутніх зим.