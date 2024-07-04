Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA

Через десять років після того, як росія використала Олімпіаду в Сочі як трамплін для вторгнення в Україну в 2014 році, Кремль спробує використати Паризькі ігри, щоб пом'якшити свій статус ізгоя. Експерти Центру аналізу європейської політики Олександр Середюк та Олена Давліканова пояснюють як росія використовує Олімпійські ігри для досягнення своїх геополітичних цілей.

10 років збройної агресії росії проти України зробили участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних заходах гаряче обговорюваним питанням. Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який призупинив участь росії у 2015 році через тривалий допінговий скандал, заборонив також участь її посадовців після того, як Кремль включив окуповані українські території до своєї олімпійської організаційної групи у 2023 році. Останнє відсторонення було підтримано Спортивним арбітражним судом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це рішення демонструє необхідність загальної поваги до "територіальної цілісності держав і Статуту Організації Об'єднаних Націй", і засудив використання росією спорту як зброї.

Незважаючи на це, МОК погодився дозволити росіянам взяти участь в Іграх 2024 року у Франції в якості так званих "індивідуальних нейтральних спортсменів" наприкінці липня. Оскільки російські ракети продовжують влучати в українські міста та прифронтові позиції, вбиваючи українських спортсменів та руйнуючи спортивні об'єкти, участь росіян у міжнародних змаганнях викликає серйозні питання.

У грудні українські спортсмени підписали спільного листа до президента Еммануеля Макрона та інших французьких лідерів, в якому стверджували, що участь росії є порушенням основоположних принципів Олімпійської хартії, і закликали їх заблокувати всіх російських спортсменів.

Хоча путін навряд чи перший деспот, який використовує спорт як інструмент зовнішньої політики, Кремль дотримується добре перевіреної стратегії, прагнучи виправити свою репутацію та обґрунтувати необхідність участі в Олімпіаді.

Москва стверджує, що неправильно змішувати політику і спорт і висувати "політичні" вимоги як передумову для участі. Після того, як Міжнародний паралімпійський комітет заборонив російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у березні 2022 року, Кремль поскаржився, що це суперечить "одному з головних принципів паралімпійської сім'ї – аполітичності спорту для інвалідів".

Противники ж російської участі вказували на те, що московська практика вторгнення в сусідні країни в тіні ігор сама по собі є порушенням принципів олімпійського перемир'я.

Олімпійський комітет росії зі свого боку також заявив, що спроби ізоляції роблять російських спортсменів жертвами і "заручниками політичних ігор", що відображає подвійні стандарти на вершині світового спорту.

Спроба привласнити собі риторику жертви в той час, як її війська здійснюють масштабні військові злочини, розглядається на Заході як ще один приклад подвійних стандартів путіна, але його мета – знайти більш сприйнятливу аудиторію в інших частинах світу.

росія також стверджує, що національність або громадянство не може бути підставою для заборони її спортсменів. Виключення всіх росіян знищує ідентичність людини і є дискримінаційним, стверджує Кремль, використовуючи цю ситуацію для посилення свого наративу про те, що Захід веде війну проти всіх росіян.

Проте багато російських спортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях, є членами Центрального спортивного клубу російської армії і мають військові звання. Вони можуть брати участь в Олімпійських іграх за умови, що вони не "активно підтримують війну" і не мають контрактів з російськими військовими або службами безпеки.

Тим часом російський режим експлуатує своїх спортсменів, домагаючись від них підтримки війни. Це проявляється по-різному. Спеціальний акаунт Ukrsportbase відстежує їхню участь у військових заходах на підтримку знищення України.

Багато хто приєднується до російських урядових маршів і святкувань, тоді як інші, як Яго Абуладзе та Іван Куляк, відкрито демонструють підтримку російським солдатам на фронті або демонструють символ "Z" під час міжнародних змагань. Хоча МОК виключив низку російських спортсменів через їхню підтримку війни або військову приналежність, необхідна більш ретельна перевірка.

Колишні російські спортсмени стверджують, що повернення росіян як індивідуальних нейтральних спортсменів показує, що світ знає, що Олімпійські ігри без росії неможливі – позиція, яка перегукується з наративом Кремля про тривалу і неминучу присутність росії у світових справах.

Окрім аргументів про нейтральність та аполітичність спорту, російська пропаганда також посилює дезінформаційні кампанії проти Франції, президента Макрона, МОК та Паризьких ігор.

За даними Центру аналізу загроз Microsoft, ці кампанії поєднують традиційні тактики дезінформації зі штучним інтелектом і мають на меті заплямувати репутацію МОК та створити очікування насильства під час Олімпіади. Центр заявив, що витончений і еволюціонуючий характер дезінформаційних кампаній знаменує собою ескалацію давньої практики Москви, спрямованої проти Олімпійських ігор, причому очікується, що ця діяльність буде посилюватися з наближенням церемонії відкриття 26 липня.

Допуск російських спортсменів допомагає кремлівській пропаганді, оскільки відокремлює державні справи та віддзеркалює підхід Кремля до геополітичних питань, в той час як його війська продовжують вбивати українців. Цій риториці та пропаганді необхідно протидіяти. Міжнародне співтовариство має стати на бік українців перед обличчям експлуатації росією принципів мирного глобального співробітництва та нейтралітету. Спорт зараз і вже давно є зовнішньою політикою росії за допомогою інших засобів.

Джерело: CEPA