Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA

Спеціаліст програми "Демократична стійкість" Девід Каган та головний редактор Центру аналізу європейської політики (CEPA) Френсіс Гарріс, розмірковують про схожість осі Німеччина-Японія в часи Другої світової війни та росія-Китай зараз. Вони також окреслюють можливі цілі обох країн і необхідність Заходу розробити більш жорсткий підхід до протистояння новій "вісі зла".

Партнерство без обмежень вже створює серйозні проблеми для Заходу, незалежно від його формального статусу. Китай і росія – однодумці, але не союзники, часто кажуть нам. Або, як сказав один провідний аналітик, бурий ведмідь і панда їдуть на велосипедах пліч-о-пліч, але чи в один і той же пункт призначення, поки що не зрозуміло.

І, звісно, це правда, що ми не можемо бачити майбутнє або куди ця подорож приведе. Але ми можемо зробити оцінку, і, чесно кажучи, вона далеко не обнадійлива. Якщо ви сумніваєтеся в цьому, подивіться на вісь Німеччина-Японія середини ХХ століття, яка пропонує деякі тривожні паралелі.

Наразі між двома країнами не існує публічно оголошеного договору. Натомість у них є підписана в травні угода про поглиблення "всебічного партнерства і стратегічного співробітництва", яка обіцяє спільну співпрацю і містить величезні за обсягом скарги на поведінку США і їхніх союзників у всьому світі.

Але росія швидко створює основи для глобальної мережі договорів з однаково незадоволеними авторитарними державами. У листопаді вона домовилася про оборонну угоду з Північною Кореєю (яка відправила тисячі солдатів воювати в Україну), а 17 січня підпише так звану угоду про партнерство з Іраном, що включає питання оборони і безпеки.

Кремль заявляє, що Сі відвідає росію цього року, і на порядку денному знову стоятиме питання китайської допомоги російській військовій машині.

Отже, формальна вісь? Поки що ні. За визначенням словника, це пакт, "який формує центр для можливого більшого угруповання", але обриси неофіційної авторитарної осі досить чіткі. Чотири країни глибоко відчужені від глобальної системи і прагнуть її зруйнувати.

росія і Китай прагнуть "відстоювати свої законні права та інтереси, протистояти будь-яким спробам перешкоджати нормальному розвитку двосторонніх зв'язків, втручатися у внутрішні справи держав, обмежувати їхній економічний, технологічний або зовнішньополітичний потенціал". Слова настільки загальні, що можуть означати що завгодно.

Партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, всього за кілька тижнів до вторгнення росії в Україну, можна було інтерпретувати по-різному – не в останню чергу тому, що путін, можливо, заручився попередньою згодою Сі Цзіньпіна на допомогу в його майбутній тотальній агресивній війні.

Хоча спочатку Китай був виваженим у своїй допомозі Кремлю, оскільки оцінював, наскільки Захід підтримає Україну, ця допомога зросла до рівня, коли вона стала необхідною для російських військових зусиль. Зараз між росією і Китаєм існують помітні й важливі робочі відносини, в тому числі регулярне і зростаюче військове співробітництво. Це може включати доступ до раніше заборонених сфер, таких як проєктування атомних підводних човнів і технології, до яких Китай давно прагнув.

Які паралелі можна провести з авторитарною віссю 1930-х років? Між підписанням німецько-японського антикомінтернівського пакту в 1936 році та Троїстого пакту (який також включав Італію) в 1940 році було багато злетів і падінь. Ці дві країни ніколи не йшли в ногу, але завжди чітко усвідомлювали, що мають спільну мету. Як і сучасні росія та Китай, вони прагнули покласти край задушливій владі демократичного світу.

Зрештою, Гітлер оголосив війну після Перл-Гарбору, бо відчував, що німецько-американський конфлікт був неминучим, фактично вже відбувався в Атлантиці, де військові кораблі ВМС США все частіше брали участь у конвоюванні суден до Великої Британії, а також тому, що вважав, що швидке застосування необмеженої підводної війни може розбити британців (що майже і сталося).

Троїстий пакт був покликаний стримувати участь США у війні. Але ніхто не очікував, що Гітлер дотримається свого слова, якщо це не слугувало його інтересам, так само, як ніхто не очікує цього від путіна зараз. Паперові обіцянки заповнюють сміттєві баки сильних політиків.

Тут є що порівняти. В обох випадках йдеться про дві великі держави з двох різних регіонів, які мають спільного ворога і спільний інтерес – зменшити або знищити глобальну владу США. Як і у випадку з росією та Китаєм, метою Німеччини та Японії було не спільне правління світом, а створення кожною з них "нового порядку". Німеччина прагнула контролювати Європу, а Японія – Азію.

Обидві країни отримували вигоду від того, що одна відволікала увагу США і Великої Британії під час війни, але вони не мали спільних політичних чи стратегічних цілей або планів, які б виходили за межі перемоги над союзниками.

Нацистське командування, наприклад, не знало про наміри Токіо знищити Тихоокеанський флот США в Перл-Гарборі.

Згодом обмін інформацією був обмежений. А через поєднання недовіри і сприйняття недостатнього японського промислового потенціалу Німеччина приховувала від японців багато технологічних досягнень, які вона зробила під час війни – насамперед інновації в галузі радарів і підводних човнів. Лише навесні 1945 року Німеччина спробувала передати Японії передові технології озброєння за кілька тижнів до капітуляції перед союзниками.

Оперативна координація була дуже обмеженою. Токіо відхилив прохання Гітлера про японське вторгнення до Радянського Союзу зі сходу на підтримку операції "Барбаросса" у 1941 році. Японці мали власні стратегічні цілі в Південно-Східній Азії і зазнали поразки від маршала Жукова під час Номонханського інциденту в 1939 році. Вони не мали бажання повторювати цей досвід.

Існують також відмінності між тодішнім і теперішнім часом, і вони суттєві. Хоча росія і Китай є авторитарними державами, зацікавленими в придушенні інакомислення всередині країни, вони застосовують різні стратегії за кордоном. путін прагне стратегічного контролю над Європою через війну та операції впливу; головна мета Китаю – отримати вигоду від торговельного партнерства, хоча й незбалансованого та з великим політичним елементом (у 2018 році Китай захопив великий порт Шрі-Ланки та 15 000 акрів поблизу ключових світових судноплавних шляхів з метою "стягнення боргів" – крок, що імітує західну колоніальну поведінку у ХІХ столітті).

Але об'єднуючою темою між серединою ХХ століття і сьогодні є те, що ворогам демократичного світу не потрібно домовлятися про спільні дії. Якби вони це зробили, це, звісно, становило б загрозу для існування, але просто поділяючи спільну мету, вони відволікають і розмивають силу Заходу. Це змушує політиків робити вибір, який може лише допомогти спільній справі ослаблення нашої оборони.

У США зростає переконання, що Китай є головною загрозою – "провідною і найбільш значущою загрозою національній безпеці й лідерству США у світі", як висловився директор Національної розвідки у 2023 році.

Це має дуже очевидні переваги для його стратегічного союзника – росії. А глобальне відчуття того, що демократія під загрозою і відступає, може сприяти тому, що "Глобальний Південь" (або "глобальна більшість", як лукаво називає його путін) у кращому випадку байдужий до великих історичних тем, що розгортаються в Північній півкулі.

США і Європа явно не можуть бути байдужими до всього цього. Хоча це правда, що Азія представляє величезні можливості для зростання, Європа залишається абсолютно центральною для економічного добробуту США (4 трильйони доларів американських інвестицій в Європу є найбільшими в світі й принаймні в чотири рази перевищують аналогічний показник в Азії) і для їхніх інтересів у сфері безпеки.

Але вона також потребує допомоги в управлінні цією зростаючою загрозою авторитаризму. Члени Альянсу можуть працювати разом, але більше не можуть очікувати, що США ефективно впораються з цим тягарем самотужки.

Вимога Дональда Трампа до Європи підвищити граничний рівень витрат на оборону з 2% ВВП до 5% стала шоком для обтяжених боргами економік континенту. Але зосередження уваги на безпеці більше не є необов'язковим і вимагатиме також політичної рішучості. Це включає в себе готовність Європи приєднатися до США у стримуванні Китаю.

Використання явних розбіжностей між Москвою і Пекіном буде ключовим у боротьбі із загрозою, яку їхня співпраця становить для глобальної безпеки. Нове керівництво в Брюсселі та нова адміністрація у Вашингтоні мають всі шанси виробити більш жорстку політику і змінити правила гри у 2025 році. Це передбачає ключове визнання Європою того, що вона є союзником США, незалежно від формального статусу її суперників.

Джерело: CEPA