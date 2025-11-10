Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA

Сучасний світовий порядок переживає найсерйозніші випробування за останні вісім десятиліть. Паралельні виклики безпеці в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні демонструють, що епоха ізольованих конфліктів завершилася. У відповідь на зростання авторитаризму – США, Європа та Японія мають переосмислити безпеку як комплексне поняття, що охоплює не лише військову міць, а й технологічну незалежність, стійкість ланцюгів постачання та координацію у сфері штучного інтелекту. Відтак американський Центр аналізу європейської політики започаткував три діалоги, в яких взяли участь політики та експерти зі Сполучених Штатів, Європи та Японії, перший з яких розкрито у цій публікації CEPA.

Глобальна архітектура безпеки останніх 80 років переживає гострий стрес. Від повномасштабного вторгнення росії в Україну до агресії Китаю довкола Тайванської протоки – геополітичний порядок, сформований після Другої світової війни, проходить паралельні випробування в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Зв’язок між цими двома театрами у військовій, технологічній та економічній площинах зараз визначає майбутнє глобальної безпеки.

США, Європа та Японія стикаються з відродженням авторитаризму на чолі з Китаєм, а також з новою ерою силової політики, яка вимагає нових стратегій у сферах, що мають центральне значення для безпеки: ланцюги постачання, технології подвійного призначення та торгівля зброєю є найважливішими питаннями безпеки для союзників. Піднесення Китаю та його зловживання правилами гри глибоко змінюють глобальний центр ваги. Ефективна відповідь на виклик Китаю з боку тристороннього альянсу США, Європи та Японії вимагає нового мислення.

У світі, де виклики у сфері безпеки швидко еволюціонують, традиційні заходи забезпечення сили, такі як військова міць і територіальна оборона, вже не є достатніми. США, Європа та Японія повинні адаптувати свої стратегії безпеки з урахуванням того, що у світі, де технологія, енергетика, торгівля та конкуренція відіграють все більшу роль у формуванні геополітичного середовища. Майбутнє трансатлантичної та індо-тихоокеанської безпеки залежатиме від здатності союзників захищати та проєктувати силу за цими нетрадиційними векторами.

Новий ландшафт безпеки

Повномасштабне вторгнення росії в Україну в 2022 році стало вирішальним поворотним моментом. Регіональні кризи, в Україні, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні – перетворилися на зіткнення глобального масштабу. Кожна з них стала випробуванням рішучості союзників і кожна несе нові ризики, якими автократії будуть прагнути скористатися.

Не слід сумніватися, що результат війни росії в Україні вплине на розрахунки Пекіна щодо Тайваню та його ширші амбіції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Взаємне запозичення авторитарних тактик – військова залежність росії від північнокорейської зброї, іранської технології безпілотників та китайських економічних ліній постачання – ілюструє новий вид авторитарної взаємозалежності. Дні ізольованих конфліктів залишилися в минулому.

Для Європи війна в Україні змусила переглянути давні уявлення про безпеку, економічну залежність та стабільність підтримки з боку США. Реакція Європи формується за двома основними напрямками.

Перший – оборонний: посилення стримування, переозброєння та забезпечення ланцюгів постачання.

Другий – промисловий: відновлення спроможності континенту підтримувати ці оборонні сили, не покладаючись виключно на США чи зовнішні системи.

Японія стикається з подібними дилемами. Пекін об'єднує свою економічну та військову потужність, щоб розширити свій глобальний вплив і переформатувати міжнародний порядок на своїх умовах, а Токіо усвідомлює, що сьогоднішня Україна може стати завтрашньою Східною Азією. Його партнерство з НАТО та Європою, яке колись було периферійним, тепер відображає розуміння того, що безпека в Європі та Азії є нерозривними.

Підхід Японії до вирішення проблеми зростання Китаю базується на трьох ключових принципах:

Економічний прагматизм: визнання незамінної ролі Китаю в торгівлі при одночасному захисті промислової бази Японії від надмірної залежності.

Економічна безпека: посилення контролю за експортом та підвищення внутрішньої автономії за допомогою нових інвестиційних механізмів.

Бойова готовність: модернізація оборони на південно-західних островах, створення можливостей для нанесення точних ударів на великі відстані та посилення стримуючих заходів за допомогою дій разом із союзниками.

Вразливості ланцюгів постачання

Події останніх трьох років призвели до виникнення низки складних викликів у ланцюгах постачання. Це очевидно в багатьох секторах, але, мабуть, найпомітніше це в авіаційній галузі, яка через подвійне цивільне та військове призначення є центральною для національної потужності. Авіабудівні компанії, особливо в Європі, за останні кілька років отримали тривожний сигнал, оскільки стикаються як з тривожним зростанням конкуренції з боку Китаю, так і з критичними загрозами для ланцюгів постачання.

З одного боку, залежність цих компаній від російського титану (яку після холодної війни заохочували союзники, щоб прив'язати пострадянську росію до Заходу) викрила глибокі вразливості ланцюгів постачання в результаті війни росії в Україні. Тим часом, конкурентоспроможні китайські авіабудівні компанії вже за кілька років можуть проникнути на ширший комерційний ринок і порушити його роботу. Для галузі, яка вже страждала від наслідків Covid-19, ситуація є критичною. Торговельні суперечки лише погіршили ситуацію, оскільки авіабудівна галузь опинилася в центрі китайської кризи з рідкісноземельними металами.

Тому стійкість є надзвичайно важливою, а час не чекає. Технологічна та промислова безпека Європи зараз залежить від стратегії, що базується на трьох основах: створення запасів, подвійне джерело постачання та інновації. Проте кожна з них має свої альтернативні витрати – гроші, витрачені на забезпечення стійкості, не можуть бути використані на декарбонізацію та довгострокову конкурентоспроможність.

Отже, завдання полягає не лише в захисті європейської промисловості, а й у сприянні інноваціям та транскордонному партнерству. Європейські інвестиції в цю економічну тріаду будуть надзвичайно важливими для забезпечення безпеки таких ключових галузей, як авіація та автомобілебудування, в нових умовах безпеки.

Виклик прискорення розвитку штучного інтелекту

Штучний інтелект став визначальною сферою стратегічної конкуренції. Величезні державні інвестиції Китаю в галузь штучного інтелекту, від сировини, такої як рідкісноземельні елементи та критично важливі мінерали, до апаратного забезпечення (наприклад, виробництво мікросхем) та програмного забезпечення (наприклад, моделі штучного інтелекту з відкритим кодом), спрямовані на створення китайського технологічного кластеру штучного інтелекту, який зможе задовольнити внутрішній попит і стати глобальним конкурентом для американських та союзних компаній, що працюють у цій галузі.

Для США, Європи та Японії викликом є не можливості, а координація. Союзники володіють науковим потенціалом та промисловою базою, щоб лідирувати, проте розбіжності в підходах до ризиків та регулювання заважають єдності. США віддають перевагу швидким інноваціям та динамізму венчурного капіталу; Європа наголошує на регулюванні, заснованому на цінностях, та етичних обмеженнях; Японія прагне балансу між інноваціями та відповідальністю. Ця фрагментація дозволяє Пекіну використовувати прогалини в спробах союзників уповільнити інновації Китаю в галузі штучного інтелекту за допомогою експортного контролю та перевірки інвестицій, а також розширювати свою внутрішню високотехнологічну промислову базу, поки демократичні країни обговорюють процес.

Союзники також ризикують програти гонку за впровадженням – це означає втрату можливості розгортати надійні, готові до виконання завдань системи в необхідних масштабах. Як висловився один з експертів: "Урядам не потрібні Lamborghini, їм потрібні Toyota". Успіх буде залежати не стільки від розробки передових моделей або першості у досягненні штучного загального інтелекту, скільки від адаптованих програм з відкритим кодом, які посилюють стійкість і поширюють інновації на основі штучного інтелекту в логістиці, кіберзахисті та сфері державних послуг.

Стримування за допомогою повного спектру сили

Тривала безпека в цій новій ері конкуренції буде визначатися відданістю союзників спільному зміцненню стримування – не лише за допомогою військової сили, але й завдяки постійній координації дій у передових галузях промисловості, які є рушійною силою сучасної конкуренції великих держав. Спільно США, Європа та Японія мають безпрецедентні можливості для інновацій та важливі ресурси, щоб відповісти на цей виклик. Пекін, разом із Москвою, прагне перекроїти вільний світовий порядок.

Але модель авторитарних режимів стоїть на хиткому ґрунті; вона побудована на страху, примусі та залежності. Вільні суспільства повинні викрити цю реальність і спільно протидіяти зростаючим амбіціям Китаю щодо створення світу, який слугуватиме вузьким інтересам режиму, а не загальній безпеці та процвітанню.

Джерело: CEPA