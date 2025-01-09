Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот і колишній військовий розвідник Джонатан Світ інформують читачів The Hill, що відновлення українського наступу в Курські області, як і ураження авіанафтобази в російському Енгельсі, привернуть увагу адміністрації Трампа. Вони вважають, що Келлог має переконати Трампа і Америка має повернутися до гри в переможця.

Президент України Володимир Зеленський та його генерали мають хитрий хист тримати російського військового ведмедя в рівновазі. У неділю вони відновили наступ у російській Курській області, вкотре заставши зненацька російське командування, Кремль і багатьох експертів.

Повідомлення про деморалізовану українську армію, яка бореться за утримання територій, захоплених під час серпневої Курської наступальної операції, щонайменше 40 відсотків яких було втрачено, циркулювали серед західних ЗМІ та російських військових блогерів з листопада. Так само як і повідомлення про те, що 155-та українська механізована бригада, яку тренувала і оснащувала Франція, була недостатньо забезпечена "FPV-дронами або достатньо підготовленими пілотами". І що 50 солдатів дезертирували з підрозділу під час навчання у Франції, а ще 1700 солдатів відмовилися від наказу про переведення до підрозділу.

Тим не менш, як колись сказав генерал Джордж Паттон: "Коли сумніваєшся – атакуй!". І це саме те, що зробила Україна на трьох фронтах – південному Бердині, центральному Руському Поперечному і центральному Новосотницькому.

Україна використовує надані Великою Британією танки "Челленджер 2" і широкомасштабні операції радіоелектронної боротьби, щоб засліпити російські безпілотники, що дозволяє саперам відкривати смуги в мінних полях для полегшення їхнього просування. Успіх чи провал відновленого наступу ще належить визначити, але одне можна сказати напевно – він привернув увагу Кремля.

І, швидше за все, приверне увагу і нової адміністрації Трампа.

Генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлогг, новий спецпредставник новообраного президента Дональда Трампа з питань України, нещодавно відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць для з'ясування фактів на час після інавгурації Трампа 20 січня.

Тим часом, Кремль поспішно відправив до Курська генерала Юніс-Бека Євкурова, одного з головних генералів путіна, щоб організувати і очолити російську оборону. Євкуров був підвищений путіним у грудні й отримав завдання керувати "обороною російських кордонів і проєктами найманців в Африці".

З огляду на нещодавню втрату сирійських аеродромів і морських портів, операції в Африці більш-менш зупинилися. Це вивільнило генерала для екстреного виконання обов'язків.

Але не має значення, якого генерала путін поставить командувати – генерала Валерія Герасимова чи міністра оборони Андрія Бєлоусова. Тактика "м'ясної атаки" російських людських хвиль все ще залишається першочерговим засобом Кремля, враховуючи рівень таланту і підготовки його призовників, мобілізованих резервістів, колоністів та іноземних бойовиків.

Не так багато Євкуров може зробити з армією, яка змушена воювати зі зброєю часів російсько-японської війни 1904-1905 років (3-лінійна гвинтівка Мосіна-Нагана), Першої світової війни (кулемет Дегтярьова) і Корейської війни (танки Т-54/55 і ПТ-76), витягнутих з напівзруйнованих сховищ, кіностудій і музеїв.

Як сказав колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд: "Ви йдете на війну з тією армією, яка у вас є, а не з тією, яку ви могли б хотіти або хотіли б мати пізніше". Це те, з чим має працювати Євкуров.

російська армія досі веде війну на виснаження, використовуючи масу у вигляді піхоти і артилерії. Північна Корея має достатньо і того, й іншого, і лідера Кім Чен Ина, який так само бездушно ставиться до життя своїх солдатів і народу. Зараз повідомляється, що північнокорейські самохідні гаубиці M1989 Koksan "в бою", раніше у листопаді повідомлялося, що їх бачили на залізничних вагонах, які рухалися в напрямку росії.

Методика Москви "докласти більше зусиль" призводить лише до нових жертв. У вівторок кількість російських жертв перевищила позначку 800 000 (1 970 за цей день). Ці цифри тепер включають понад 3 800 північнокорейських жертв і незліченну кількість бойовиків з Чечні.

путіна, Кіма і чеченського лідера Рамзана Кадирова це не хвилює. Їхньою головною метою залишається повне знищення України, її народу та культури.

росіяни намагаються збалансувати свої невдачі на полі бою, неодноразово атакуючи українські цивільні населені пункти по всій країні. Москва використовує балістичні та гіперзвукові ракети, а також безпілотники, які ведуть вогонь із запроваджених адміністрацією Байдена зон безпеки в глибині росії.

Сучасна зброя використовується проти цивільного населення, в той час як груба сила залишається основним способом ведення бойових дій у ближньому бою. Проте, повільно і жахливою ціною людських життів з обох сторін, російські війська поступово просуваються до Курахового, Торецька, Часового Яру та Покровська.

Недільний наступ на Курську дугу може мати кілька можливих причин. Одна з них – змусити російську армію передислокувати війська з Донбасу, щоб захиститися від додаткових втрат російської території. Інша може бути превентивним ударом проти об'єднаного російсько-північнокорейського наступу з метою витіснити українські війська з Курської області.

Це також може бути можливістю використати те, що розвідка визначила як вразливе місце: дедалі менш боєздатний північнокорейський контингент, який фактично робить російську оборону вразливою.

Або ж, як заявив у понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен, позиція України в Курській області має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів. "Їх позиція в Курській області є важливою, – сказав Блінкен, – тому що, безумовно, це те, що буде чинником у будь-яких переговорах, які можуть відбутися в наступному році".

Найкращою відповіддю буде все вищезазначене, і, ймовірно, більше.

У 2024 році українські військові завдавали в середньому втрат росіянам 1180 осіб на день – 2030 лише 29 листопада, але вони не в змозі зупинити потік російських сил і техніки в Україну. Для солдатів в окопах це стало "днем бабака" – відбивати безперервні наземні атаки по кілька разів на день, а потім відступати на наступну бойову позицію. Оборона стала правилом на Донбасі.

Як ми неодноразово писали, надання Україні високоточної зброї глибокого ураження для знищення російських, північнокорейських і чеченських військ, їхньої техніки, озброєння і боєприпасів в місцях їхнього збору до того, як вони увійдуть в Україну, забезпечить простір для маневру для подальших наступальних операцій.

Переможемо масовість – і Україна переможе росію. Блокування вогнем перемагає масовість і створює умови для витіснення росії з України. Україна може довести війну до переможного завершення лише за допомогою наступальних операцій за підтримки США і НАТО.

Гарантії безпеки для України не мають сенсу, про що свідчить Будапештський меморандум 1994 року. Проблему росії вирішує перемога, а не мирний план, який путін не має наміру виконувати. путін чітко дав зрозуміти, що хоче знищити Україну.

Зеленський це розуміє. Тепер Келлог повинен переконати Трампа.

Відновлення наземного наступу в Курській області в поєднанні з нещодавніми глибокими ударами безпілотників по нафтобазі "Кристал" поблизу аеродрому Енгельс і знищенням двох російських протиракетних комплексів "Панцир-С1" і одного зенітно-ракетного комплексу ОСА в Херсонській області є свідченням того, що Україна може дати відсіч росії, і що Київ не підкориться відкритій російській агресії.

Як сказав Паттон солдатам Третьої армії США у 1944 році: "Американці люблять переможців і не терпітимуть переможених. Американці завжди грають на перемогу". Мирна угода з путіним по суті прирівнюється до нічиєї, якщо не до стратегічної поразки. Настав час Америці повернутися до гри на перемогу.

Джерело: The Hill