Фінський дослідник ватників на Заході Пекка Калліоніемі у виданні Baltic Sentinel проводить "рентген" Алєксандра Дугіна та його ідей завоювання світу "руськім міром". Він застерігає Захід, особливо Європу: навіть якщо вони вважають, що війна росії проти України їх не стосується, вони вже є об'єктом для "ідей" імперії від Лісабона до Владивостока. Час діяти, щоб ідеї Дугіна ніколи не реалізувалися, переконує автор.

Якщо ви не чули про Алєксандра Дугіна, вважайте, що вам пощастило або, можливо, ви щасливо не знаєте про одного з найнебезпечніших ідеологів сучасності.

Уявіть собі суміш конспіролога, містика і наслідувача Макіавеллі, і ви зрозумієте, хто ця людина. Відома як "мозок путіна", ідеологія євразійства Дугіна обертається навколо російської винятковості, авторитаризму та експансіонізму – принципів, які зараз реалізуються в таких країнах, як Україна та Грузія.

Становлення Дугіна як "інтелектуала" почалося у 1980-х роках, коли він захоплювався окультизмом та ультранаціоналістичними колами. До 1990-х років він перетворився на геополітичного теоретика, який поєднує євразійство, традиціоналізм і деякі апокаліптичні візії.

Великий прорив Дугіна стався 1997 року з книгою "Основи геополітики", яка читається як план підриву Заходу. Це як маніфест лиходія з бондіани: дестабілізувати Європу, послабити НАТО і створити імперію на чолі з росією, що простягнеться від Владивостока до Лісабона. Вважайте, що це "Як зруйнувати демократію для чайників", за винятком того, що це обов'язкова до прочитання книга для російської військової еліти.

Дугін викладає бачення євразійської імперії на чолі з росією, яка поширює свій вплив на колишні радянські території та за їхніми межами. Книга, по суті, є посібником з гібридної війни – пропаганди, економічного тиску, кібератак і посилення розколу всередині західних країн. Він не пропонує танковий марш-кидок через кордони (принаймні не на початковому етапі). Натомість він виступає за підхід "розділяй і володарюй", використовуючи культурні, політичні та соціальні розломи, щоб послабити єдність Заходу. Для людини, яка, ймовірно, провела свою юність за грою в "Ризик" (популярна стратегічна настільна гра про глобальне домінування), ідеї Дугіна мають напрочуд реальний вплив.

російський фашистський ідеолог Алєксандр Дугін бере участь у плані захоплення Донбасу з 2014 року, коли він активно проводив кампанію з виправдання окупації сходу України.

Дугін розглядає протистояння росії із Заходом як екзистенційну битву між занепадницьким ліберальним порядком і традиційною, духовною цивілізацією на чолі з, як ви вже здогадалися, росією. За його словами, Захід – це культурна чорна діра, яка висмоктує душу з людства своїм індивідуалізмом і прогресивними цінностями. Тоді як росія в уяві Дугіна є рятівницею людства, якій судилося очолити багатополярний світ, де сила робить право. Він навіть закликав до "священної війни" проти лібералізму.

Витончено, чи не так?

Давайте подивимося на деякі передбачення цього "євразійського Нострадамуса". По-перше, він закликав до дестабілізації Сполучених Штатів шляхом загострення внутрішніх розбіжностей. Перейдемо до сьогодення, і ви побачите, що культурні війни, теорії змови та алгоритми соціальних мереж роблять половину роботи за нього.

Тепер про Європу: Дугін уявляв собі розколотий ЄС, пронизаний внутрішніми суперечками і націоналізмом. Згадаймо Брекзит, зростання ультраправих рухів і дебати про те, яка з проросійських партій ЄС є більшою скалкою в оці Брюсселя. Це виглядає так, ніби Дугін має кришталеву кулю або, можливо, просто дуже добре розуміє, як експлуатувати людські слабкості.

Деякі з найсміливіших фантазій Дугіна, включаючи вторгнення, окупації та етнічні чистки, реалізуються прямо на наших очах в Україні та Грузії. Однак остаточний результат ще не визначений.

Як і слід було очікувати, наш самозваний чарівник з докторським ступенем має багато думок щодо країн Балтії і фантазує про стирання їхньої незалежності, оскільки вона стоїть на шляху його мрій про "Євразійську імперію".

Естонія, з її технологічно підкованим урядом, уособлює все, що Дугін ненавидить в сучасності та західній орієнтації. Латвія, з її яскравою культурою і непохитним членством в НАТО, є більмом у його мрії про російську гегемонію. Литва, з її сміливою підтримкою України та непокорою авторитаризму, слугує нагадуванням про те, що нації, які він вважає незначними, насправді можуть мати потужний голос.

Гіперфіксація Дугіна має не лише філософський, але й особистий характер: він вважає країни Балтії зрадниками ідеї російської величі. Однак ми всі тут для того, щоб нагадати йому, що ця так звана велич існує лише в його уяві.

Для будь-якого розсудливого читача ідеї Дугіна є абсурдними і, в певному сенсі, трагічно комічними, але можна з упевненістю сказати, що розсудливі люди не є його цільовою аудиторією. Загроза, яку Дугін становить для Заходу, полягає не в його особистому впливі, а в здатності його ідей проникати і радикалізувати. Його заклики до хаосу і дестабілізації знаходять відгук у радикалів, екстремістських груп і авторитарних лідерів, які вважають ліберальну демократію своїм головним ворогом.

Коли ви бачите західних політиків, які повторюють антиглобалістську риторику або заграють з авторитаризмом, ви можете бути впевнені, що Дугін десь посміхається, погладжуючи свою бороду, як задоволений лиходій у фільмі про Джеймса Бонда.

Для багатьох народів, особливо для українців, психопатичні марення Дугіна є не просто академічною дивиною, а екзистенційною загрозою. Його зневага до суверенітету України добре задокументована. Дугін розглядає Україну не як націю, а як норовливу провінцію росії – місце, яке має бути повернуте у сферу її впливу, незважаючи на ціну.

Варто згадати одну з його цитат із допису у "ВКонтакті": "Сьогоднішні українці – це раса дегенератів, які виповзли з каналізації. Геноцид – звичайна річ". Відстежуючи його активність у соціальних мережах, ви також побачите, що кожен новий російський військовий злочин він сприймає як привід для святкування, на кшталт Різдва.

А ще є його сім'я. Дочка Дугіна, Дар'я Дугіна, пішла по стопах батька, ставши ультраправим ідеологом і медійною фігурою. Вона брала активну участь у поширенні російської пропаганди, з ентузіазмом підтримувала російські вторгнення і пристрасно повторювала теорії свого батька. Вона загинула в результаті вибуху замінованого автомобіля у 2022 році, ймовірно, підірвавшись на бомбі, закладеній тими, хто виступав проти впливу її батька.

москва, як і слід було очікувати, швидко звинуватила Україну, хоча правда, як і більшість речей, пов'язаних з російською пропагандою, залишається туманною. Пізніше російська ФСБ спробувала покласти провину і на Естонію, звинувативши балтійську державу в "переховуванні української вбивці Дугіної", не пропонуючи жодних доказів чи підстав, окрім звичного наративу про "русофобію". Незважаючи на це, її смерть підкреслила особисті ризики занадто тісної співпраці з кремлівською ідеологічною машиною.

То чому ж комусь на Заході має бути не байдужий цей бородатий філософ і злісний "копірувальник" Распутіна? Тому що Дугін не просто виголошує нісенітниці в порожнечу. Його ідеї були взяті кремлем на озброєння, щоб виправдати все – від анексії Криму до втручання у західні вибори. І, на жаль, це дійсно працює, зокрема, у квітні 2024 року Дугін отримав можливість поділитися своїм світоглядом з ніким іншим, як з колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном.

Алєксандр Дугін може уявляти себе архітектором нового світового порядку, але ось вам іронія долі: його ідеї мають силу лише тоді, коли ми дозволяємо їм це робити. І, чесно кажучи, нам є чим зайнятися – наприклад, побудувати майбутнє, в якому його антиутопічні фантазії залишаться лише фантазіями.

Джерело: Baltic Sentinel