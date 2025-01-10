Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс

Хел Брендс – професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва та колумніст Bloomberg Opinion. Публікація у Washington Post – адаптоване есе з його нової книги "Євразійське століття: гарячі війни, холодні війни і створення сучасного світу". Хел Брендс попереджає, що нова євразійська вісь автократій прагне відновити імперії, які б панували на Євразійському суперконтиненті, інакше кажучи – стратегічному центрі світу, і таким чином контролювати глобальний світ. Автор застерігає, що протистояти цій вісі США не готові. Тож слід негайно посилювати оборону і збільшувати видатки на озброєння.

У той час як Китай, Іран, росія і Північна Корея потискають руки, США повинні почати підготовку до дій у відповідь, пише Хел Брендс у Washington Post.

Він наголошує, що найнебезпечнішим геополітичним явищем нашої епохи є не якась окрема криза, конфлікт чи конкурент. Це зростаюче павутиння зв'язків, які пов'язують євразійських ворогів Америки. Євразія – суперконтинент, що охоплює Європу, Азію та їхні віддалені острови – є стратегічним центром світу, де проживає більша частина його населення та економічного потенціалу. Імперія, яка панувала б над Євразією, могла б поширювати свій вплив на прилеглі океани і на весь світ.

Хел Брендс нагадує, що всі епічні зіткнення ХХ століття: Перша світова війна, Друга світова війна, Холодна війна – були змаганнями між автократіями, які прагнули до величезних євразійських імперій, і глобальними коаліціями, які боролися, щоб повернути їх назад. Сьогодні нова ліга авторитарних лідерів відроджує цю смертоносну модель. Ревізіоністські, тобто жорстко незадоволені, держави подають один одному руки і штовхають світ на наступний виток великої євразійської боротьби, яка сформувала сучасну епоху. На жаль, Сполучені Штати не готові до цього виклику.

Історія сучасної епохи була передбачена, коли вона тільки починалася. У 1904 році британський вчений Халфорд Маккіндер у своїй знаковій лекції пояснив, як географія, технології та ідеологія об'єдналися, щоб запалити вибухонебезпечне євразійське століття.

Він стверджував, що поширення залізниць зменшувало Євразію, дозволяючи амбітним державам перекидати величезні армії через весь континент. Кінець легкої колоніальної експансії 19-го століття обернувся протистоянням великих держав у 20-му столітті. Політика і геополітика також активно взаємодіяли: тирани тепер правили сучасними індустріальними економіками, що прискорювало репресії та завоювання.

Всі ці події, як передбачав Маккіндер, призведуть до титанічних битв. Країна чи коаліція, яка опанує Євразію, стане глобальною загрозою, адже вона матиме силу, здатну зробити навіть найвіддаленіші демократії незахищеними. Таким чином, амбітні завойовники будуть прагнути до євразійської гегемонії, в той час як офшорні держави і вразливі держави, розташовані по краях Євразії – будуть боротися за збереження своїх свобод, зберігаючи суперконтинент розділеним.

Як вважає Хел Брендс це було таким же добрим дороговказом, як і все, що відбувалося далі. У Першій світовій війні мілітаристська, неліберальна Німеччина прагнула домінувати в Європі від Північного моря до Кавказу, створивши багату на ресурси імперію і плацдарм для глобальної влади. Щоб дати німцям відсіч, знадобилася трансокеанська коаліція на чолі з Великою Британією та Сполученими Штатами. У Другій світовій війні фашистські держави здобували перемоги від атлантичного узбережжя Франції до центральної частини Тихого океану. Щоб врятувати людство від нової темної епохи, потрібна була ще більша коаліція – США, Великобританія, Радянський Союз, Китай. Під час холодної війни комуністичний блок на чолі з Москвою домінував у серці Євразії і намагався протистояти вільному світу на чолі з Вашингтоном.

Автор наголошує, що ці конфлікти забрали десятки мільйонів життів, показавши, як агресія і жорстокість можуть випромінюватися назовні із завойованих континентів. Вони також продемонстрували, що цикл євразійських конфліктів можуть розірвати лише Сполучені Штати.

Ця далека наддержава, зауважує Хел Брендс, допомогла перемогти дві спроби євразійської гегемонії у воєнний час. Під час холодної війни вона зберегла сприятливий баланс всередині суперконтиненту, створивши альянси – НАТО і кілька пактів безпеки в західній частині Тихого океану, які захистили її економічно динамічні фланги. Ці партнерства дозволили демократії та вільній світовій економіці процвітати, і вони сформували фундамент, на якому був побудований ліберальний світовий порядок. У 1990-х роках перемога Заходу над Радянським Союзом започаткувала епоху миру та демократичного домінування великих держав після закінчення холодної війни. Але мрії про автократичну імперію зараз відроджуються, і почалося друге євразійське століття.

У Північно-Східній Азії північнокорейський правитель Кім Чен Ин нарощує свій ядерний і ракетний арсенали в надії витіснити Америку з Корейського півострова. На Близькому Сході Іран та його маріонетки борються зі Сполученими Штатами та Ізраїлем за майбутнє регіону. В Європі путін веде квазі-геноцидну війну за відновлення російської імперії за підтримки північнокорейських військ. Китай наввипередки готується до війни з Вашингтоном і намагається завоювати першість у західній частині Тихого океану.

Кожна з цих країн прагне перевернути існуючий порядок у ключових регіонах навколо євразійської периферії. Кожна з них вважає владу і ліберальні цінності США своїми найбільшими ворогами. І те, що робить нинішній момент таким нестабільним, – це те, що ці агресивні держави роблять спільну справу.

Хел Брендс нагадує, що Китай і росія оголосили про своє стратегічне партнерство "без обмежень" якраз перед тим, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За словами президента Китаю Сі Цзіньпіна, вони мають намір революціонізувати міжнародну систему, спричинивши "зміни, яких ми не бачили вже 100 років". Після цього вторгнення росія і Північна Корея уклали офіційний військовий союз; росія та Іран побудували міцне оборонне партнерство, в якому технології, зброя і ноу-хау течуть в обидва боки. А з 7 жовтня 2023 року росія надає дані наведення та іншу допомогу хуситам в Ємені, які також отримали від Тегерана ракети та інші засоби масового знищення. Більшість цих відносин не є новими, але всі вони швидко розвинулися в тепличному глобальному середовищі, створеному війнами в Україні та на Близькому Сході.

Безумовно, вважає Хел Брендс, не існує всеохоплюючого багатостороннього альянсу – ніякого автократичного НАТО. Недовіра між неліберальними державами залишається всепроникною. Але їхні відносини складають цілісну мережу зв'язків між державами, які сповнені рішучості зруйнувати Pax Americana і володіють найціннішою стратегічною нерухомістю на Землі. Західні спостерігачі применшують значення пактів автократів на свій страх і ризик, адже деякі з найбільших катаклізмів в історії були спричинені дисфункціональними, але глибоко руйнівними альянсами.

Нацистська Німеччина, фашистська Італія та імператорська Японія ніколи б не змогли співіснувати в довгостроковій перспективі. Але перед Другою світовою війною їхня співпраця мала руйнівний мультиплікативний ефект, дестабілізуючи уряди одразу на кількох фронтах. На початку Холодної війни насторожений альянс між Москвою та Пекіном посилив загрози, що постали перед вільним світом. І незалежно від того, чи є нові автократичні пакти любовним зв'язком, чи шлюбом за розрахунком, вони мають серйозні стратегічні наслідки, наголошує автор.

З одного боку, за його словами, ці відносини заохочують агресію, зменшуючи її витрати: росія, на яку накладено жорсткі санкції, може продовжувати війну в Україні завдяки ракетам, артилерійським снарядам, безпілотникам і військам, які вона отримала від Тегерана і Пхеньяна, а також економічній підтримці з боку Пекіна. Так само пакти збільшують небезпеку війни на одних фронтах, заспокоюючи інші: путін може піти на повну проти України, бо йому не загрожує Китай, так само як Сі може діяти сміливіше в Тихоокеанському регіоні, бо має дружню росію за спиною. Автократичний мир всередині Євразії заохочує насильницьке втручання на її периферії.

Автократичні відносини також послаблюють тиск Заходу на окремі режими: росія зараз захищає Пхеньян від санкцій, а Тегеран і Москва розвивають нелегальні торговельні мережі поза межами досяжності США. Ці відносини відволікають увагу США, створюючи проблеми одразу в кількох місцях. Згадаймо болісні дебати у Вашингтоні про допомогу Україні проти підтримки Тайваню, про те, чи варто бити хуситів, чи краще створювати ракети для війни з Китаєм. Можливо, найбільш фундаментальним є те, що автократичні зв'язки зміщують військовий баланс.

Рекордне нарощування озброєнь Пекіном вже давно включає в себе закупівлю російських літаків, ракет і засобів протиповітряної оборони. Китайсько-російська співпраця в галузі оборони стає все глибшою і більш засекреченою, оскільки обидві країни спільно працюють над створенням підводних човнів, гелікоптерів та інших ключових засобів ураження.

По всій Євразії фактично виникають транснаціональні виробничі мережі: на російських оборонних заводах, де, за повідомленнями, працюють північнокорейські робітники, будуються безпілотники іранського походження. Автократична торгівля зброєю процвітає, оскільки росія обіцяє продавати своїм партнерам найсучасніші літаки, засоби протиповітряної оборони та інші передові можливості. Проривні військові інновації прискорюються, оскільки Північна Корея отримує російські технології і ноу-хау для своїх ракетних і супутникових програм. Військові цих країн також вчаться один у одного: ракетна і безпілотна атака Ірану на Ізраїль у квітні виглядала підозріло схожою на попередні удари росії по Україні.

Якщо колись США слугували арсеналом демократії, то зараз формується сучасний арсенал автократії. росія, Іран, Китай і Північна Корея вже досягли більшого рівня оборонно-технологічної співпраці, ніж держави Осі часів Другої світової війни. Навіть якщо вони ніколи не об'єднаються в повноцінний військовий альянс, вони все одно можуть поглиблювати свою співпрацю в небезпечний спосіб.

Наприклад, вони могли б співпрацювати над більш чутливими проєктами: росія могла б підтримати ядерну програму Північної Кореї, яка швидко вдосконалюється, або передати Пекіну найсучаснішу технологію глушіння підводних човнів. путін міг би надати хуситам протикорабельні крилаті ракети, щоб зробити їхні атаки більш смертоносними. росія і Китай могли б обмінятися думками про те, як використовувати ядерні загрози, щоб утримати США від втручання, коли вони примушують або нападають на своїх сусідів – саме те, що путін зробив в Україні. Або, можливо, ці країни могли б знайти більш драматичні способи співпраці в кризових ситуаціях чи конфліктах.

Хел Брендс нагадує, що Китай і росія вже проводять військові навчання в зонах потенційного конфлікту від Балтійського моря до західної частини Тихого океану, сигналізуючи, що одна неліберальна держава не буде сидіти осторонь, поки Вашингтон воює з іншою. росія може допомогти Китаю в майбутньому конфлікті проти Сполучених Штатів, здійснюючи кібератаки, які ускладнять мобілізацію Америки. Або путін може погрожувати Європі, надіславши туди свої війська, поки Пентагон заклопотаний кризою в Азії. Якщо щось із цього здається малоймовірним, просто пам'ятайте, що західні спостерігачі неодноразово були здивовані, навіть шоковані тим, наскільки далеко ці відносини вже зайшли.

Тим часом, тісніші зв'язки між супротивниками США підвищують ймовірність того, що війна, яка починається в одному місці, перекинеться на інші. Нагадаємо, що Друга світова війна почалася не як глобальний конфлікт, а як набір регіональних криз, які поступово посилювалися і ставали нероздільними – так само, як євразійські кризи США стають гострішими і більш переплетеними сьогодні.

Хел Брендс вважає, що США все ще намагаються пристосуватися до цієї ситуації. Вашингтон продовжує бачити світ поділеним на окремі регіони. Це припущення небезпечно застаріло. У міру того, як євразійська вісь згуртовується, окремі кризи набувають глобального значення. Можливо, зараз модно говорити про відхід від Європи і зосередження на Китаї. Але один з наслідків, якщо Америка відмовиться від України, а росія переможе її, полягає в тому, що це буде перемогою великої автократичної коаліції в її протистоянні з демократичним світом.

На думку автора, Сполученим Штатам також не вистачає ресурсів для цього нового раунду суперництва. Американська армія розрахована на перемогу лише над одним ворогом у великому конфлікті. Військові витрати США у відсотках від валового внутрішнього продукту майже такі ж низькі, як і в будь-який інший час з часів Другої світової війни. Оборонно-промислова база перебуває в жалюгідному стані. Проте, в той час як на Близькому Сході й у Європі вирують гарячі війни, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні посилюється китайсько-американська холодна війна, Сполучені Штати можуть легко зіткнутися з конфліктами в двох або більше регіонах одночасно – або опинитися в ситуації, коли їм доведеться воювати з суперником, який отримує допомогу від інших супротивників.

США мають збройні сили після холодної війни в передвоєнному світі. Вони повинні виділяти на оборону близько 5 відсотків ВВП – значно більше, ніж нинішні 3 відсотки. Вони також потребуватимуть більшої співпраці всередині та між своїми євразійськими альянсами, щоб мати змогу протистояти взаємопов'язаним загрозам у глобальному масштабі.

На думку Хела Брендса, дещо з цього вже відбувається. Держави Азійсько-Тихоокеанського регіону, такі як Японія і Південна Корея, надали допомогу Україні, оскільки вони розглядають її війну з росією як випробування на міцність між демократичним світом і євразійськими автократіями. Тепер європейські союзники Вашингтона повинні серйозно подумати про те, як вони реагуватимуть – санкціями чи іншими заходами – на напад Китаю на Тайвань, або як вони можуть захистити себе, якщо їм загрожуватиме росія, поки Сполучені Штати будуть відволікатися на Тихоокеанський регіон. Союзники США в Європі й Азії також повинні значно збільшити свої військові витрати і поглибити оборонно-промислову інтеграцію, щоб забезпечити виробництво ключових видів озброєнь у масштабах, яких вимагає сучасна війна.

Нарешті, Америка і її союзники повинні вести боротьбу з ворогом. Вони повинні проводити сильнішу, більш жорстку політику економічної і технологічної відмови – таку як жорсткіші санкції на експорт російської та іранської нафти і жорсткіші обмеження на китайську напівпровідникову екосистему – з метою перешкоджання автократичним військовим інноваціям. І якщо Вашингтон може змусити одну автократію заплатити за дії інших – наприклад, наклавши санкції на китайські банки, які фінансують торгівлю, що підтримує військові зусилля путіна – тим краще.

Як наголошує Хел Брендс, ніщо з цього не призведе до негайного розриву євразійської осі: США та їхні союзники зіткнуться з ще одним затяжним зіткненням за панування з іншою автократичною коаліцією. Але важливо зміцнити вали міжнародного порядку, що перебуває в стані боротьби, і, зрештою, допомогти Америці перемогти у великій євразійській боротьбі, яка знову розгортається.

Джерело: Washington Post