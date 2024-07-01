Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер розповідає про те, як Україна посилить повітряні спроможності з розгортанням західних літаків на своїй території. Він набагато більш оптимістичний за Тома Купера щодо використання F-16 та інших західних літаків у протистоянні з росією. І закликає дати Україні те, що дозволить їй отримати перевагу над орківськими повітряними силами.

Минуло два роки, але Україна нарешті починає отримувати підтримку, необхідну для повної модернізації своєї авіаційної галузі. Протягом наступних шести місяців це повільно трансформує її бойові дії.

Це був захопливий тиждень у війні в Україні. московські війська здебільшого застрягли на землі, вивели з Чорного моря майже всі свої сили, окрім підводних човнів, і швидко втрачають системи протиповітряної оборони, особливо в Криму.

Перехоплення ініціативи у повітряній війні. Чим та як поповниться українська авіація

Нещодавно Україна отримала чудову, хоча і надто запізно, новину: Північноатлантичний альянс нарешті оголосив про ефективне подвоєння потенціалу протиповітряної оборони України на великій відстані.

Більше засобів ППО допоможуть зменшити загрозу атак з використанням планерних бомб, а також підвищити ефективність України у відбитті ракетних атак. Отже, виходить, що разом із новими системами, що мають прибути, а також ще однією парою, яку Німеччина передала в серпні 2023 року і в квітні 2024 року, Україна матиме вісім батарей Patriot і дві батареї Aster, які, сподіваємось, будуть встановлені вже до кінця літа. Хоча країні потрібно щонайменше тринадцять, а в ідеалі – двадцять, десяти систем буде достатньо для захисту Києва, Харкова, Одеси-Миколаєва-Херсона і Дніпра-Запоріжжя-Кривого Рогу, причому по дві системи будуть відбивати спроби росіян знищити ці міста. Дві інші працюватимуть у мандрівному режимі, ймовірно, на Донбасі, а кожна пара батарей має достатньо резервів для розгортання власної передової групи для посилення прикриття поблизу лінії фронту.

Літаки AWACS і F-16 перекриють сліпі зони, які залишає рельєф місцевості в зоні дії радарів будь-якої наземної системи. Перші використовуватимуть свої радари з максимальним радіусом дії 400 км, щоб заглядати на 100-150 км за лінію орків з безпечної відстані позаду своїх і спрямовувати ракети, запущені F-16, на призначену зустріч з орківським літаком Су. Поки що українські аналітики здебільшого очікують, що F-16 отримають модель ракети AIM-120D з дальністю дії понад 160 км, і навіть якщо кожен Viper літатиме лише з двома ракетами на додаток до чотирьох у варіанті С з меншою дальністю дії в 100 км, це дозволить українському пілоту в 50 км позаду фронту змусити орків поплатитися за спроби наблизитися для повітряної підтримки.

Спроби атакувати українські літаки не матимуть успіху, тому що росіяни будуть змушені увійти в зону досяжності української ППО, щоб збити їх. Переможець у цьому двобої – пілот з кращою ситуаційною обізнаністю та ECM. Діаграма нижче дає уявлення про те, як виглядає ця боротьба: Україна розширює повітряну сіру зону вглиб території росії.

Гіпотетична українська мережа ППО, кінець 2024 року. F-16 на орбіті над Дніпром біля ЗРК отримують попередження про наліт, коли орки знаходяться за 5-10 хвилин до старту. F-16 прориваються до місць розташування Patriot і готуються до перехоплення. Випустити ракети, втекти, і це вже вилазка. Блукаючі Patriot у штурмовому режимі на Донбасі зі зменшеною ефективною дальністю.

НАТО також надало Україні від одного до двох десятків батарей ЗРК середньої дальності IRIS-T та NASAMS, допомогло переобладнати пускові установки радянських часів "Бук" та "Оса" для стрільби ракетами малої дальності Sea Sparrow та Sidewinder. Додайте до команд мисливців за безпілотниками пікапи з кулеметами на кузові й, можливо, кілька старих переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла", а також кілька десятків старих зенітних танків Gepard і "Шилка" на озброєнні, і Україна отримає досить ефективну багатошарову наземну систему протиповітряної оборони, яка може утримувати літаки орків на їхньому боці лінії фронту та збивати більшість крилатих ракет і безпілотників Shahed, що летять у їхньому напрямку. Це вражає після двох з половиною років тотальної війни.

Однак навіть якщо Україна врешті-решт встановить на озброєнні кілька десятків ЗРК великої дальності (можна не сумніватися, що вона розглядає можливість створення власних), цього буде недостатньо для того, щоб перехопити ініціативу в повітряному просторі. Загроза масових атак безпілотників і ракет завжди змушуватиме тримати дорогоцінні ЗРК дальнього радіусу дії на відстані щонайменше 50 км від лінії фронту. Хоча номінально вони здатні виявляти і збивати низьколітаючі літаки на відстані 150 км, ефективні засоби радіоелектронної протидії та вміле використання місцевості можуть суттєво погіршити ці показники.

Насправді, Україна змогла здійснити напрочуд велику кількість наземних атак в районі Харкова з наявним парком літаків радянських часів. Тепер, коли атаки HIMARS, як повідомляється, виводять з ладу російські радарні системи в радіусі 60 км від кордону, літати поблизу Харкова стало набагато безпечніше, ніж раніше. Втрата кількох літаків AWACS підірвала здатність москви підтримувати цілодобове патрулювання, а необхідність тримати їх на відстані щонайменше 300 км від української території через загрозу застосування оновлених ЗРК великої дальності С-200 обмежує їхню здатність заглядати за лінію фронту і наводити ракети навіть за відсутності глушіння.

Зафіксовано, що літаки, які використовують планерні бомби French Hammer, що мають зручний ракетний двигун для збільшення дальності польоту навіть при скиданні з невеликої висоти, завдають ударів по військах росіян у Вовчанську. Ці бомби, а також деякі моделі JDAM американського виробництва, мають лазерний приймач, що дозволяє наземним військам забезпечити точне попадання, незважаючи на глушіння GPS орків. Але той факт, що українські літаки повинні знаходитись на відстані щонайменше 50 км від фронту для їх запуску, означає, що F-16 не матимуть особливих проблем з тим, аби діяти достатньо близько, щоб вразити російські бомбардувальники під час польоту, аби випустити свої власні планерні бомби, завдяки потужності електронних блоків протидії, які вони можуть нести на собі.

Іншою важливою перевагою F-16 є передача даних. Літак AWACS над Дніпром або батарея Patriot на південь від Харкова може зафіксувати радіолокаційний контакт на північ від Бєлгорода і миттєво передати своє місцезнаходження пілоту F-16, який летить на малій висоті з вимкненими сенсорами, щоб залишатися непомітним. Електромагнітні технології і рельєф місцевості можуть бути настільки ж ефективними, як і груба сила скритності, якою так одержимі ВПС США.

Ось чому Україна наполягає на використанні літаків, які насправді досить старі і відремонтовані пару десятиліть тому, щоб працювати на рівні стандартних блоків F-16C нових американських літаків, що з'явилися після закінчення Холодної війни. Це аж ніяк не найкращий багатоцільовий літак НАТО, а лише найдоступніший. Багато в чому F-16 або будь-який інший бойовий літак є просто великим прискорювачем для сучасних ракет, які вони буквально вистрілюють і забувають, віддаючи перевагу відстані від ворожого вогню перед впевненістю в тому, що вони влучать у ціль.

Щоб просуватися, потрібно змусити російські літаки триматися так далеко позаду, аби вони не могли кидати планерні бомби по українських позиціях далеко за лінією фронту.

До середини 2024 року загроза від ударних гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" значною мірою відійде в минуле. Удари планерними бомбами стануть менш своєчасними і, сподіваємось, суттєво зменшаться в цілому, коли Україна здійснюватиме достатню кількість вильотів F-16 щодня, щоб здалеку загрожувати загибеллю будь-якому конкретному атакуючому польоту "орків". Це значно спростить завдання зосередження достатньої кількості бронетехніки на достатній відстані від фронту для швидкого захоплення і знищення польових позицій росіян.

F-16 не будуть доступні в кількості, необхідній для зупинення більшості повітряних атак, ще багато місяців, але москва настільки чутлива до виснаження повітряних сил, що навіть кілька втрат повинні спонукати її до більш обережної тактики. Наразі з майже дев'яноста літаків F-16, обіцяних Данією, Нідерландами, Норвегією та Бельгією, лише близько шістдесяти будуть боєздатними. Україна потребує щонайменше вдвічі більше активних літаків, тобто близько двохсот у загальному арсеналі.

Більшість аналітиків говорять про ескадрильї F-16, маючи на увазі стандартні для НАТО групи з двадцяти літаків і сорока пілотів, але цілком ймовірно, що українські ескадрильї будуть набагато меншими – не більше десятка літаків і двох десятків пілотів з додатковими чотирма-вісьмома літаками в Румунії чи Польщі для тренувань або технічного обслуговування. Проте, як не крути, обіцяних Україні F-16 недостатньо.

Звісно, ситуація з літаками, можливо, краща, ніж з пілотами. За наявними даними, станом на червень Україна має від дванадцяти до п'ятнадцяти пілотів, близько шести з центру в Арізоні і вісім з центру в Данії. Ще стільки ж мають випускатися кожні три місяці, і до кінця року Україна матиме близько сорока п'яти пілотів.

Здійснюючи по тридцять вильотів на день, можна мати принаймні пару F-16, готових до перехоплення "Сушок" у будь-який момент часу. При шістдесяти вильотах дві пари F-16 постійно перебуватимуть у повітрі, подвоюючи потенційну кількість уражень. При ста двадцятьох вильотах, два вильоти чотирьох суден можуть завдавати уражень десь кожні дві години. москва здійснює до 200 вильотів за день, половина з яких – рутинне повітряне патрулювання.

Прискорення темпів підготовки пілотів є головним пріоритетом для України: це може залучати лише кілька сотень нових кадрів щороку, але їхній вплив може бути неймовірним. На жаль, схоже, що майбутня підготовка пілотів для F-16 є дещо невизначеною: наступного року США дозволять навчатися лише чотирьом українцям, що означає не більше восьми-дванадцяти випускників загалом до 2025 року, а школа в Данії має закритись. Нова школа в Румунії розпочала роботу з пропускною спроможністю у вісім осіб, але цього недостатньо.

За повідомленнями, Франція зараз готує ще пів дюжини пілотів, і я припускаю, що це триває, хоча не знаю, чи проводиться їхня підготовка французькою, а не англійською мовою. Це може обмежити цю програму пілотами, які літатимуть на винищувачах Mirage 2000-5, які Франція нещодавно вирішила відправити в Україну.

Французи протягом десятиліть були завзятими експортерами зброї, а склади з французьким озброєнням, розкидані по всьому Близькому Сходу, пропонують величезний потенціал для України. Французька авіаційна промисловість вже давно бореться за збереження певної національної незалежності, так само, як і шведська. Відсутність такої залежності від США, як у Saab, дозволила Франції стати кращим постачальником для країн, які не хочуть бути втягнутими у силові ігри між Вашингтоном і москвою. Таким чином, у світі експлуатується, ймовірно, кілька сотень старих літаків Mirage 2000, які у найближчому майбутньому будуть замінені на новіші Rafales.

Серія Mirage 2000 має безліч варіантів і є меншим аналогом F-16, з меншою дальністю польоту і меншим корисним навантаженням, але вищою швидкістю, маневреністю і максимальним ресурсом. Він може бути пристосований для перевезення крилатої ракети Storm Shadow/SCALP-EG з дальністю польоту понад 250 км, що наразі виконується українським флотом Су-24.

Навіть пів дюжини винищувачів Mirage 2000, які, ймовірно, будуть введені в експлуатацію до кінця 2024 року, дадуть Україні можливість постійно тримати пару на патрулюванні. Протягом години після отримання підтвердження про те, що десь припарковано дорогоцінне майно або що в Бєлгороді відбувається зустріч офіцерів-орків, пара малопомітних крилатих ракет, з перехопленням яких у москви виникли проблеми, можуть впасти на землю. У них немає ракет дальнього радіусу дії класу "повітря-повітря", але двадцять або навіть сорок таких літаків цілком вистачило б, щоб замінити парк Су-24.

Інша цікава, хоча й дещо дивна авіаційна новина: Аргентина погодилася передати Україні п'ять літаків Super Etendard. Ці літаки дуже старі й не в найкращому стані, тому, хоча вони можуть нести протикорабельні ракети Exocet (ця комбінація зробила чимало для британців близько сорока років тому), я підозрюю, що їхнє справжнє призначення – служити в якості вдосконалених тренажерів на додаток до Mirage 2000-х років. Це значна подія, оскільки в Аргентині нещодавно був обраний президент з жорсткими правими поглядами, якого багато хто порівнює з Трампом. Це ще одна перемога України в її зусиллях налагодити зв'язки з рештою постколоніального світу, незалежно від партійної приналежності.

Якщо припустити, що Франція постійно збільшує свій внесок у програму Mirage 2000 і бере на себе всі тренування, що дозволить Україні поповнити або замінити свої Су-24, то Україні все одно потрібно ще понад 100 багатоцільових винищувачів, здатних протистояти ефективній дальності польоту ракет класу "повітря-повітря" орківської Р-37. На щастя, Швеція, схоже, допомагає, опосередковано підтверджуючи, що після інтеграції F-16 винищувачі Gripen залишаться в майбутньому України. Вони є шведською відповіддю на F-16, несучи на борту ракети класу "повітря-повітря" дальньої дії Meteor і оснащені радаром, який за дальністю дії не поступається радару, встановленому на Су-35.

Скільки пілотів Швеція може таємно допомагати тренувати за кордоном, невідомо; Угорщина, Чехія, Південна Африка і Таїланд експлуатують кілька літаків Gripen, а Бразилія має більше. Однак важко уявити, що Україна отримає більше, ніж ескадрилью з дванадцяти-двадцяти літаків до 2026 року. У самій Швеції експлуатується лише три літаки, а Saab має обмежений експортний успіх. Частково це пов'язано з конкуренцією з боку французького Rafale, який більший і може літати з авіаносців, а частково – з Lockheed F-35, який має завищену ціну, спроєктований спільно, вимагає великих витрат на обслуговування, але, тим не менш, може похвалитися потужними електронними системами. І Франція, і США також активно використовують дипломатію для просування інтересів своїх оборонних компаній.

Gripen, як і шведська бойова машина піхоти CV-90 та німецька лінійка Leopard 2, що також використовується шведами, ймовірно, є ідеальним вибором для майбутнього виробництва в Україні, де колись була зосереджена значна частина радянської авіаційної промисловості. Але налагодження лінії з виробництва реактивних літаків займає роки, а винищувачі потрібні Україні якомога швидше. Як і у випадку з наземною технікою, якщо вона придатна до використання, Україна потребує її якнайшвидше, а не якнайпізніше.

Що стосується отримання більшої кількості F-16, то з огляду на те, що США найближчим часом виведуть з експлуатації свої останні F-16C, для України було б доцільно отримати зобов'язання до кінця цього року. Але проблемою з цими винищувачами завжди була конкуренція за запчастини і, здається, за місця для навчання. Ізраїль і Тайвань експлуатують F-16, і перший завжди матиме пріоритет у Вашингтоні.

Загалом, застарілі моделі F-18 Hornet здаються найкращим кандидатом на те, щоб задовольнити потребу України в ще 40-60 багатоцільових винищувачах, що залишилася. Прямий конкурент F-16 на етапі його розробки – F-18 – був прийнятий на озброєння ВМС і Корпусу морської піхоти США на заміну винищувача-бомбардувальника A-7 Corsair часів пізнього В'єтнаму. На відміну від F-16, F-18 (також відомий як F/A-18, EF-18 або CF-18 залежно від користувача), зі самого початку призначався для ведення дальніх повітряних боїв, допомагаючи F-14 Tomcats справлятися з масованими ракетними атаками радянських бомбардувальників.

Більшість Hornets, що експлуатуються, вже старі, але багато з них ще мають чималу кількість годин нальоту. Австралія нещодавно зняла з озброєння останні моделі, але, за деякими даними, більше десятка планерів мають ще пару років нальоту. Нинішні користувачі, такі як Канада, Фінляндія і морська піхота США, вже замінили або планують замінити свої Hornets на F-35. Іспанія і Кувейт також літають на них, а також є літаки в Малайзії і Швейцарії. Іспанія не має безпосередньої загрози з боку будь-кого, Фінляндія зараз є членом НАТО, а Кувейт, за чутками, має багато своїх Hornets, які стоять в ангарах, обслуговуються, але майже не використовуються.

Це означає, що є кілька джерел постачання запчастин і потенційно навчання, що зараз є реальним обмежувальним чинником. Якщо зараз виділити шістдесять F-18 і почати підготовку пілотів так швидко, як тільки з'являться вільні місця, то до кінця 2025 року повітряні сили України можуть бути повністю укомплектовані 90-120 літаками F-16, 40-60 F-18 і 20 Gripen, що гарантуватиме, що незалежно від того, як виглядатимуть справи на землі, повітряні сили України зможуть домінувати над путінським цирком літаючих орків і завдавати неминучих втрат.

Якщо припустити, що Україна отримає щонайменше 20 Mirage 2000 для дальньої авіації, то залишиться дві або три ескадрильї штурмовиків, які замінять поважні Су-25. Для останніх може бути лише один варіант: американські А-10, які старіють і забирають у ВПС США занадто багато годин технічного обслуговування, щоб виправдати утримання літаків на озброєнні.

Сенс відправки А-10, щоб бути зрозумілим, не пов'язаний з його масивною гарматою. Насправді більшість місій буде виконуватися без боєприпасів, щоб збільшити швидкість літака, яка трохи нижча, ніж у Су-25. Я чув знамените "Бррррррррр", і це дійсно викликає приємні мурашки по шкірі, коли знаєш, що ти на боці противника з таким рівнем вогневої потужності в його розпорядженні. Але А-10, як і інші літаки НАТО, краще розглядати як платформу, яка дозволяє пілотам вибірково застосовувати високоточну зброю.

Як і інші літаки НАТО, А-10 також може використовувати захищені мережі для того, щоб діяти як проста платформа для доставки цілого ряду керованих озброєнь. Ракети з лазерним наведенням або ракети, випущені з А-10, який за двадцять кілометрів позаду фронту, можуть бути наведені на цілі солдатами на землі, що посилить роботу безпілотників FPV. А-10 також несуть ракети ECM і HARM, що дозволяє їм атакувати комунікації противника і глушити їх на відстані до 80 км або близько того. Крім того, А-10 можуть бути оснащені планерними бомбами, які дозволяють літакам, що працюють на низьких висотах, вражати наземні цілі на вимогу з ще більших відстаней.

Не можна недооцінювати моральний дух солдатів на передовій, які знають, що якщо вони потраплять в біду, літак скине кілька JDAM перед їхньою позицією. Неможливо також переоцінити ефект від того, що солдати можуть використовувати лазерні цілевказівники для вибору точних точок, де вони хочуть, аби вогнева підтримка приземлилась – в ідеалі, за допомогою безпілотника, щоб їм ніколи не доводилось залишати бліндаж.

Звичайно, в ідеальному світі Україні не довелося б чекати до кінця 2025 року, щоб належним чином захистити своє небо.

Ще навесні 2022 року я був одним із тих, хто пропонував Україні набирати ветеранів-пілотів з-за кордону для формування міжнародного бойового авіакрила. Вони могли б виконувати бойові місії, які ніколи не виводили б їх за межі повітряного простору України, і тренувати наступне покоління українських пілотів. Якби хтось допоміг зробити це для України два роки тому – де ж кілька мільярдерів, коли вони так потрібні? – війна за небо в Україні вже була б майже виграна. Не було б жодних розмов про майбутні великі наступи росіян, тому що їхня здатність захоплювати і утримувати нові території була б втрачена.

Навіть не маючи достатньої кількості підготовлених пілотів для їх використання, Україні важливо знати, які літаки вона може отримати в найближчі кілька років, і якнайшвидше. Україні вдалося, завдяки відверто надихаючій історії, яку вивчатимуть наступні покоління, зберегти флот радянських часів, що складався з абсолютно неадекватних літаків, наполовину неушкодженим після стількох місяців війни.

Дайте Україні паритет у небі аж до лінії фронту, і мрії путіна про завоювання помруть. Протягом майже двох років його військово-повітряні сили робили різницю між чіплянням за життя і принизливою поразкою. Він теж це знає: саме тому російські війська так наполегливо працюють над тим, щоб завдати удару по українських авіабазах в ці дні.

Стратегічні імперативи. У Байдена є шанс залишитися, і цей шанс – Україна

На геополітичному фронті нещодавній мирний саміт у Швейцарії викликав напрочуд сильну реакцію: майже сто країн погодилися з тим, що саме росія розпочала цю війну, і що цей жахливий конфлікт може завершитися лише з відновленням повної суверенної цілісності України. Якщо пошарпані залишки основної ідеї післявоєнного порядку про те, що жодна країна не має права перетинати міжнародні кордони та анексувати частини території свого сусіда, мають вистояти, то Україна – це саме те місце, де це має статися.

Результати мирного саміту чітко визначили завдання місії: війська путіна мають бути відведені назад за кордони 1991 року. Не буде перебільшенням сказати просту істину, що майбутнє міжнародної спільноти залежить від того, як це станеться. Будь-який світовий порядок, що заслуговує на назву, повинен виникнути з появи альянсів, готових зробити все необхідне для захисту простого принципу суверенних кордонів.

Оскільки я є свідком десятків, а може й сотень людських життів, обірваних роботами на відеокамерах за останні два з половиною роки, дозвольте мені засвідчити наступне: ніхто не хоче жити в майбутньому, де все це ще більше вийде з-під контролю. А це станеться, якщо путіна не зупинити, назавжди пославши йому сигнал, що певні злочини не можна ігнорувати. Альтернативою є майбутнє, в якому світ буде поділений на ворожі ядерно-економічні блоки, які одного дня зіткнуться в глобальній катастрофі.

Жодна дипломатична угода не варта більше, ніж бойова сила, яку вона генерує в момент прийняття рішення. Однак саме такі публічні заяви структурують наратив, який керуватиме поведінкою всіх гравців у майбутньому. Стандарт встановлено: путін повинен піти. Половина або більше підписантів можуть не мати цього на увазі, але той факт, що Китай і Байден залишилися осторонь, свідчить про те, що вони бояться, що це може стати обов'язковим для виконання. Завдання полягає в тому, щоб так і сталося.

Байден мріє, щоб Україна змирилася з втратою життєво важливих територій в обмін на фальшивий мир, який триватиме лише до виборів. Він, напевно, думає, що угода, яку він може назвати миром для нашого часу, врятує його похмурі шанси бути обраним знову. Коли ваша партія як бренд стає чимось на кшталт світської віри з канонічними істинами, продиктованими авторитетами, омана стає нормою.

Реальність така, що Трамп – аферист, як і Байден, і Кеннеді-молодший. Щоб оцінити, що вони насправді робитимуть, потрібно порівняти траєкторію їхньої риторики з їхніми матеріальними інтересами. Звертати пильну увагу на щось конкретне з того, що вони говорять, не рекомендується, оскільки вони змінюють свою риторику, орієнтуючись на різні аудиторії. Частково, чому Трамп і Байден так сильно спотворюють свою промову, полягає в тому, що вони намагаються генерувати заяви, гідні мемів, якомога більше за короткий час, якщо це може зійти їм з рук. У сучасній американській демократії політики є продуктом, обличчям бренду.

Що стосується виборів у Британії, то опитування там досить надійні, і лейбористи, схоже, обирають стратегію, яка полягає в тому, щоб не облажатися надто сильно, але дозволити невдоволенню наслідками Brexit завалити бідолашного Ріші Сунака. Хоча лейбористи нічого не говорять про скасування Brexit, якщо вони здобудуть велику перемогу, міжнародне співтовариство, найімовірніше, припустить, що Велика Британія повернеться назад до ЄС.

Поєднайте це з поверненням Трампа або відвертим хаосом після запеклих і спірних виборів, рішення щодо яких було ухвалене Конгресом або Верховним судом США на партійних засадах, і європейський проєкт з Україною як щитом і рушійною силою протистоїть абсолютно новій меті у світі. Я зізнаюся, що маю симпатію до ЄС, хоча й здалеку – мрія, яку він уособлює, прекрасна, але не сумніваюся, що він гостро потребує реформування. Це справедливо для більшості інституцій в рамках кальцинованої ідеологічної системи, яку її верховні жерці називають Західною цивілізацією. В Європі Україна могла б стати поштовхом до необхідного оновлення. У США, навпаки, залишилося багато сухостою, який треба спалити.

Незалежно від цього, союзники Америки мають бути готовими до повного спектру результатів після цих виборів, найімовірнішим з яких є помітний ізоляціоністський поворот і відновлення саморуйнівної одержимості Китаєм, незалежно від того, хто з марнославних бовдурів переможе. Жодна з партій не здатна вийти з глухого кута, в якому вони опинилися, та й не дуже хоче цього робити, бо єдине, в чому можна бути впевненим в американській політиці, – це те, що перемога чи поразка, ті ж самі старі політики-брудні мішки нікуди не дінуться. Це те, що сьогодні є спільним для багатьох країн, незалежно від того, демократія це чи ні.

Використання прибутків від заморожених російських активів для забезпечення чергового великого кредиту для України – це один крок. Іншим могло б стати збільшення потоку матеріалів з країн НАТО до бригад, які готуються прийняти нових солдатів, щойно за кілька тижнів закінчиться їхня перепідготовка. Дещо було оголошено, але цього недостатньо.

Для політичних лідерів, які не знають, що F-16 – це чудово, але F-16, який підтримує належним чином оснащені загальновійськові сили, – це втілений гнів богів. Існує причина, чому вороги США вижили в тій боротьбі з повстанцями. І при всій моїй підозрілості до вищих ешелонів командування, більшість оперативних підрозділів американських і союзних збройних сил знають свою справу і виконують її добре.

Дайте Україні такий самий шанс, і ті застиглі лінії на карті національного рівня, стабільність яких так розчаровує засоби масової інформації за межами України, зрушать з місця. Коли Україна зможе завдати удару по кожній ворожій позиції в обраному районі за лічені хвилини після того, як її помітить безпілотник, можна буде розірвати загони орків на всю їхню глибину, а потім просуватися вперед.

Якщо уосква продовжуватиме марнувати свої ресурси, а Україна буде належним чином підкріплена, це може статися всього за три місяці. До листопада ендшпіль може стати очевидним. Десь наступного року все може нарешті закінчитись. Назавжди. Зробіть так, щоб це сталося, командо Байдена, і ви, можливо, просто збережете свої робочі місця.

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