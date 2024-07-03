Rheinmetal отримає найбільше замовлення у своїй історії – ЗМІ

Італія хоче купити сотні БМП і танків у Концерна.

Це стане найбільшим замовленням в історії німецького оборонного концерну.

Вартість угоду оцінюється приблизно 20 млрд євро, повідомляє Handelsblatt.

Уряд Італії закупить щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx і більше 200 основних бойових танків Panther протягом 15 років.

В Rheinmetall не стали спростовувати цю інформацію, натомість заявили, що дадуть коментар в належний час.

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що італійська оборонна та аерокосмічна група Leonardo вела переговори з Rheinmetall про стратегічний альянс по танках.

Вже в цьому році збройовий концерн Rheinmetall досягне рекордного обсягу продажів в 10 млрд євро.

Днмя ми також писали, що Rheinmetall почне будувати завод боєприпасів у Литві без спецдозволу.