Барселона планує підняти податок для туристів: €4 за ніч
Туризм уже давно став для барселони проблемою.
Щоб якось боротися з кількістю туристів - уряд міста вже кілька разів піднімав туристичний податок, пише Euronews Travel
Востаннє підвищення відбулося у два етапи в 2023-2024 роках – з 1,75 до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і до 3,25 євро за одну ніч з туриста з 1 квітня 2024 року.
Відтепер на гостей міста чекає нове збільшення туристичного збору.
Нещодавно міська рада Барселони проголосувала за нове підвищення податку для туристів з 1 жовтня 2024 року – до 4 євро з людини за кожну ніч, проведену в місті. І це не єдиний збір, який каталонська столиця стягує з мандрівників.
А ще асажири круїзних суден, які проводять у місті менше ніж 12 годин, платять регіону 3 євро, а ті, хто залишається понад 12 годин – 2 євро.