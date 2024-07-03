Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Барселона планує підняти податок для туристів: €4 за ніч

03 липня 2024, 14:45
Барселона планує підняти податок для туристів: €4 за ніч
Фото: Driftwood Journals

Туризм уже давно став для барселони проблемою. 

Щоб якось боротися з кількістю туристів - уряд міста вже кілька разів піднімав туристичний податок, пише Euronews Travel

Востаннє підвищення відбулося у два етапи в 2023-2024 роках – з 1,75 до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і до 3,25 євро за одну ніч з туриста з 1 квітня 2024 року. 

Відтепер на гостей міста чекає нове збільшення туристичного збору.

Нещодавно міська рада Барселони проголосувала за нове підвищення податку для туристів з 1 жовтня 2024 року – до 4 євро з людини за кожну ніч, проведену в місті. І це не єдиний збір, який каталонська столиця стягує з мандрівників.

Крім того, туристи Барселони мають платити і регіональний податок: для чотиризіркових готелів - 1,70 євро, для орендованого житла за типом Airbnb – 2,25 євро, для п'ятизіркових і люксових готелів – 3,50 євро.

А ще асажири круїзних суден, які проводять у місті менше ніж 12 годин, платять регіону 3 євро, а ті, хто залишається понад 12 годин – 2 євро.

податкитуризмБарселона

Останні матеріали

Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється