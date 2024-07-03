Барселона планує підняти податок для туристів: €4 за ніч

Туризм уже давно став для барселони проблемою.

Щоб якось боротися з кількістю туристів - уряд міста вже кілька разів піднімав туристичний податок, пише Euronews Travel

Востаннє підвищення відбулося у два етапи в 2023-2024 роках – з 1,75 до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і до 3,25 євро за одну ніч з туриста з 1 квітня 2024 року.

Відтепер на гостей міста чекає нове збільшення туристичного збору.

Нещодавно міська рада Барселони проголосувала за нове підвищення податку для туристів з 1 жовтня 2024 року – до 4 євро з людини за кожну ніч, проведену в місті. І це не єдиний збір, який каталонська столиця стягує з мандрівників.

Крім того, туристи Барселони мають платити і регіональний податок: для чотиризіркових готелів - 1,70 євро, для орендованого житла за типом Airbnb – 2,25 євро, для п'ятизіркових і люксових готелів – 3,50 євро.