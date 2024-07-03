Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні у €40 млрд – Reuters

Лідери країн Альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні.

Союзники НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Видання пише, що союзники Альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Тоді це було порядка 40 млрд євро на рік.

Вчора, 2 липня, Блінкен заявив, що до саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України.