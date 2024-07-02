Незабаром можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Очікується, що це станеться до саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9-11 липня.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Голос Америки.

"Успіх для України це можливість стояти на власних ногах у військових, економічних і демократичних питаннях. При цьому в короткостроковій перспективі одна із складових українського успіху – сильна система протиповітряної оборони", – сказав дипломат.

Блінкен підкреслив, що економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій, але щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", – додав він.

За його словами, самостійна у демократичній, економічній та військовій сферах Україна стане "найсильнішою відповіддю" російському диктатору путіну.

Ми також повідомляли, що США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну.