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До саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України – Блінкен

02 липня 2024, 16:03
До саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України – Блінкен
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
Незабаром можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Очікується, що це станеться до саміту НАТО у Вашингтоні, який запланований на 9-11 липня.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Голос Америки.

"Успіх для України це можливість стояти на власних ногах у військових, економічних і демократичних питаннях. При цьому в короткостроковій перспективі одна із складових українського успіху – сильна система протиповітряної оборони", – сказав дипломат.

Блінкен підкреслив, що економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій, але щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", – додав він. 

За його словами, самостійна у демократичній, економічній та військовій сферах Україна стане "найсильнішою відповіддю" російському диктатору путіну.

Ми також повідомляли, що США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну.

 

війна в Україніпідтримка України

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