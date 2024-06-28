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США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну – FT

28 червня 2024, 09:08
США ведуть переговори про постачання ізраїльських систем Patriot в Україну – FT
джерело slovoidilo
Сполучені штати ведуть переговори з Ізраїлем і Україною щодо передачі до 8 систем протиповітряної оборони Patriot Києву.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Угода передбачатиме, що Patriot спочатку будуть відправлені з Ізраїлю до США, а вже потім до України. Але не всі комплекси, які ізраїльські військові планують вивести з експлуатації можуть потрапити в Україну.

Видання пише, що угода, що змінить відносини Ізраїлю з москвою, обговорювалися між міністрами та високопоставленими чиновниками трьох країн.

"Якщо така передача буде реалізована, це стане кроком у зміні обороноздатності України. Наразі країна має щонайменше чотири системи Patriot, поставлені як США, так і Німеччиною", - йдеться в матеріалі. 

Україні, ймовірно, передадуть до 8 батарей Patriot, яким більше 30 років. Ізраїль заявив про їхнє виведення з експлуатації ще в квітні. 

Системи M901 PAC-2 старіші, аніж PAC-3, які стоять на озброєнні в Україні. 

Аналітики Financial Times кажуть, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. Разом з тим, вони акцентують увагу на тому, що Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до систем, у яких радіус дії і боєголовка більші.

"Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні керовані авіаційні бомби на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту", - пишуть журналісти.

Чиновники США намагаються переконати уряд Беньяміна Нетаньягу, що дедалі тісніші зв’язки Росії з Іраном, особливо у сфері військового співробітництва, є більш нагальною проблемою.

В кінці квітня стало відомо, що Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot.

Проте передавати Україні не збирається.

 
ІзраїльPatriot

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