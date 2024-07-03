Майбутнє НАТО під загрозою: Як американська політика впливає на союз

Кандидатам в президенти буде складно очолити Альянс, як і належить президентам США.

За тиждень президент Джо Байден прийматиме у Вашингтоні представників 31 країни-члена НАТО на урочистому cаміті, який спочатку планувався як тріумфальне святкування 75-річчя найуспішнішого оборонного союзу в історії. Натомість і команда Байдена і союзники Америки оговтуються від невдалого виступу Байдена на дебатах з Трампом й розмірковують над тим, що це означає для НАТО і миру в усьому світі.

Ці дебати нагадали всім, що чинний президент на шість років старший за НАТО. Вони також показали, що інший кандидат — Трамп — ще гірший. Дональд Трамп не лише старший за НАТО, він зневажає Альянс, як ніколи раніше, і, швидше за все, підірве його сили стримування, якщо знову стане президентом.

Про це пише Андреас Клут, колумніст Bloomberg Opinion, який пише про американську дипломатію, національну безпеку та геополітику.

Сподіваючись справити враження на свого головного ворога, владіміра путіна, союзники намагатимуться демонструвати єдність, рішучість і силу на саміті НАТО. Також, на думку колумніста, жодні майстерні прес-релізи не зможуть відволікти увагу від нездатності лідерів НАТО вкотре дати чітку відповідь на найбільше стратегічне питання, що стоїть перед Альянсом: чи приймати Україну в члени, коли і як саме.

Проте найбільше занепокоєння НАТО викликає те, що станеться цього року у Вашингтоні. Найгірший сценарій полягає в тому, що Трамп, підбадьорений своїм брехливим, але переможним виступом на дебатах може повернутися до Білого дому. Люди, які працювали на нього під час його першого терміну, "переконані, що він вийде з Альянсу, якщо його переоберуть". Конгрес США спеціально ухвалив закон, щоб перешкодити рішенню Трампа.

Навіть якщо Трамп формально не вийде з Альянсу, він може підірвати НАТО і його стримування. Він може вивести американські війська з Німеччини, припинити фінансування, заборонити своїм міністрам відвідувати Брюссель або відмовитися призначати верховного головнокомандувача НАТО.

"Навіть якщо Байдену вдасться протриматися на другому терміні, його перспективи не набагато кращі. У його нинішній позиції, яка навряд чи покращиться, йому буде складно очолити Альянс, як і належить президентам США", — зазначає Клут.

Нагадаємо, став відомий план Трампа щодо НАТО і України.