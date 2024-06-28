ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер

Том Купер опублікував продовження свого допису про російсько-українську війну, в якому він детально розібрав відео повітряної атаки українського Міг-29 по Вовчанську. Купер також повідомив, що українці вибили росіян з району Каналу в Часовому Яру.

Гаразд, давайте почнемо з "найцікавішої" частини сьогоднішнього "огляду". Де... ну, насправді так сталося, що останні кілька днів саме російські Повітряно-космічні сили (ВКС) і українські Військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони (ПС ЗСУ, але я зазвичай скорочую їх до ПС) були тими родами військ, які домінували на сцені.

Через це більша частина цього "оновлення" буде присвячена поясненню того, що можна побачити на відео тут (і вимкніть звук, будь ласка... принаймні музика... не на мій смак).

Що ви бачите?

Так, український МіГ-29 випускає дві бомби AASM-250 Hammer з GPS-наведенням французького виробництва. Як повідомляється, "над Бєлгородом": найімовірніше, проти цілей в районі Вовчанська.

Але насправді, ви можете побачити набагато, набагато... набагато більше!

1. Цей МіГ-29 був знятий на відео, коли випускав бомби Hammer по російських позиціях в районі Вовчанська.

2. Вовчанськ знаходиться всього за 5 км на південь від кордону з росією.

3. ...що означає, що цей МіГ-29 повинен був вижити, пролетівши щонайменше 90-100 км повітряного простору в межах досяжності російських МіГ-31БМ і Су-35С, озброєних ракетами дальнього радіусу дії "повітря-повітря" Р-37М, і близько 50 км повітряного простору в межах досяжності російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

(Це приблизно те саме, що й усі західні розповіді про те, що "російські військово-повітряні сили не мають повітряної переваги над українським повітряним простором...")

4. Щоб вижити в цьому польоті, пілот МіГ-29 повинен був летіти на критично низьких висотах. Щось близько 40-50 метрів на початку, а потім все нижче, чим ближче до точки розбігу/набору висоти: останні 30-40 км він, ймовірно, летів на висоті менше 20 метрів: між деревами, будівлями та іншими штучними перешкодами – і це лише для того, щоб уникнути раннього виявлення російськими радарами, встановленими на щоглах. Тому що: якщо його виявлять ще на підльоті, росіяни можуть або направити свої МіГ-31 чи Су-35 на перехоплення за допомогою Р-37М, або націлити на нього свої С-400.

5. ...все це означає, що це була гонка на виживання, щоб доставити цей літак так далеко: час був настільки важливим, що, найімовірніше, вся місія була розрахована так, щоб МіГ "увійшов" у той час, коли найближчі російські перехоплювачі були на "вихідній ділянці" своєї "орбіти бойового повітряного патрулювання", десь за 90-150 км далі на схід...

6. Як і раніше, майте на увазі, що повітря на низьких висотах щільне, особливо в дні з високими температурами: воно дуже турбулентне. Турбулентність? Це дуже просто: сонце нагріває поверхню Землі, тепле повітря піднімається вгору, холодне опускається... а МіГ-29 має крило з відносно великою поверхнею. Чим більша поверхня крила, тим більше крило відчуває турбулентність повітря. Поєднайте ці два чинники і ви отримаєте те, що називається "реакція на порив": по суті, сильні вібрації. Настільки сильні, що після 10 хвилин польоту в такому режимі в голові починає трястися до такої міри, що стає неможливо тверезо мислити.

7. А потім ви бачите, що літак набирає висоту (або тягнеться вгору), ймовірно, "тягнучи" за собою 4g. 4g = пілот і літак піддаються силі тяжіння, в чотири рази більшій за силу земного тяжіння. За такого прискорення пілот, який важить, скажімо, 80 кг, важить 320 кг. До речі, те ж саме стосується і конструкції літака: тобто літак вагою близько 15 000 кг під час виконання цього маневру важить 60 000 кг...

8. Потім ви можете побачити, як двигуни випускають багато чорного диму, коли літак набирає висоту під кутом 45 градусів. Двигуни РД-33 МіГ-29 викидають стільки ж диму, коли працюють на "повній бойовій тязі": на максимальній потужності без допалювання.

9. Навіщо розганятися під час підйому? Для того, щоб вивести дві бомби на необхідну відстань. Навіть якщо бомби "керовані", вони все одно повинні бути націлені досить точно, тому що не можуть здійснювати різких маневрів.

10. Чому немає форсажу? Тому що форсаж з'їв би занадто багато палива: цей МіГ-29, безумовно, знаходиться далеко від своєї бази, а політ на таких критично низьких висотах з'їдає багато палива; ... водночас занадто швидке прискорення літака призведе до небезпеки для пілота та літака під час наступного маневру (див. пункти 12 і 13).

11. Приблизно через 0,06 хв літак набирає висоту 45 градусів на повній потужності, швидкість перевищує 1100 км/год, можливо, більше: час випустити два "Молоти". Потім вони продовжать свій політ по балістичній траєкторії. Залежно від швидкості літака, вони пролетять близько 10 кілометрів.

12. Приблизно на 0.07 хвилині цього відео обидва "Молоти" віддаляються, і пілот повертає літак ліворуч – на дуже крутий схил... На 0.08 хвилині літак знаходиться під кутом близько 130 градусів до лівого берега. Двигуни все ще працюють на максимальній військовій тязі, випускаючи багато диму... Це свідчить про те, що літак виконує високошвидкісний, але складний маневр. Принаймні 7g, можливо, більше (може бути до 9, що є чимось на кшталт максимуму як для пілота, так і для МіГ-29).

13. Саме тут починається частина цієї місії, пов'язана з ухиленням від ракет: поки літак летів дуже низько, до набору висоти, він був відносно"безпечним" від виявлення російськими радарами. Але після того, як набрав висоту, можна з упевненістю на 1000% стверджувати, що він був виявлений, і то кількома російськими радарами. "Панцирі", "Тунгуски", "Тори", "Буки", С-300, С-400... все, що завгодно. Дисплей приймача радіолокаційного попередження (RWR) світиться, як різдвяна ялинка, попереджаючи пілота, що його теж відстежують. Можливо, РЛС на МіГ-29 "німа" і може показувати лише тип загрози: "повітря/винищувач" або "земля" та її приблизний напрямок перед літаком... якщо тільки літак не був модифікований одним із сучасних дисплеїв, що показує не лише напрямок/азимут, а й відносне положення загрози, звичайно...

14. Приблизно на 00.10 хв. відео "перемикається" і показує два білих сліди. Можливо, від тієї ж самої дії, можливо, від якоїсь іншої – це незрозуміло. Але, по суті, саме так можуть виглядати сліди від ракет ЗРК, випущених по чомусь високо в небі. Якщо ці дві ракети були випущені по цьому МіГ-29, який видно на початку відео, це означало б, що ракети були обдурені маневром ухилення літака: комп'ютер їхньої системи наведення направив їх на майбутню позицію МіГа, десь високо в небі, але...

15. ...відео, на якому власне видно, що літак продовжує свій маневр, починається приблизно з 00.22 хв.: літак продовжує різкий лівий поворот, і...

16. ...близько 00.25 хв. знову пікірує до землі, тепер уже з меншою потужністю двигунів (див.: менше диму); адже тільки-но вийшовши з віражу 7-9g, пілот не хоче "перевантажитись", знепритомніти і влетіти в землю...

17. Проте, тепер пілоту необхідно, фактично це знову питання просто виживання, повернути літак у "безпечне" положення на наднизькій висоті. Тому пілот пікірує на 5-6 секунд, поки знову не опиняється низько між деревами, в кінці відео...

...хоча, не робіть помилок: цей МіГ-29 все ще не зовсім в безпеці, навіть після того, як він повернувся на малу висоту. Якщо пілот не зможе достатньо швидко віддалитися, він закінчить так само, як його товариш, збитий над Покровськом 10 березня цього року.

Інакше кажучи: кожна секунда цієї місії була надзвичайно небезпечною.

Навіщо я все це пояснюю: це відповідь людям, які запитують, чи має Україна "власні планерні бомби УМПК". Як я пояснював ще 6 червня: так, вона їх має, і вона їх регулярно розгортає. Але вона робить це в кардинально інший спосіб, ніж це можуть дозволити собі росіяни. Тому що через такі російські перехоплювачі, як МіГ-31БМ і Су-35С, а також їхні Р-37М, українські пілоти не можуть дозволити собі наближатися до лінії фронту на великих висотах, щоб випустити свої "Молоти" і JDAM здалеку, як це можуть зробити Су-34, що несуть УМПК.

Як справи на місцях? Загалом, багато чого, хоча не дуже багато в сенсі "просування". Тобто: за двома суттєвими винятками.

1. Перша партія артилерійських боєприпасів за "чеською оборонною ініціативою" вже в Україні, що дозволяє артилерії ЗСУ стріляти "з усього, що є"; настільки, що росіяни вже (і гірко) скаржаться в соціальних мережах (в стилі "українці стріляють 30 на кожні 10, що ми стріляємо).

2. Вчора і сьогодні українці відвоювали весь приканальний район Часового Яру.

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