"Трильйонна катастрофа": розробку американського суперневидимого винищувачу можуть скасувати

Експерт з авіцаії Білл Світман називає F-35 "аварією поїзда на трильйон доларів".

На сьогодні проблеми з F-35 паралізують ВПС США і Повітряні сили США розгляджають йм овірність скасування розробки багатомільярдного нового невидимого винищувача.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Перший натяк на проблеми з’явився 13 червня, коли начальник штабу ВПС США генерал Девід Алвін запропонував керівникам служби рекомендувати змінити конфігурацію.

А також відкласти або навіть скасувати програму NGAD у рамках бюджету уряду США на 2026 рік, хоч законодавці ще не завершили Бюджет-2025, військове керівництво вже пише свої пропозиції на наступний рік.

Раніше Оллвін заявив, що очікує, що ВПС США доведеться зробити важкий вибір, щоб дотримуватися свого звичайного бюджету в 200 мільярдів доларів. Пару років назад інфляція знизила купівельну спроможність сервісу.

Тоді як законодавці-республіканці, коли отримали контроль над Палатою представників США на виборах 2022 року, боролися за повсюдне скорочення федеральних витрат. Ці та інші фіскальні сили створюють бюджетні перешкоди рівно тоді, коли кілька основних програм ВПС США вимагають все більше грошей.

Програми включали зусилля вартістю 200 мільярдів доларів США для створення 100 нових бомбардувальників-невидимок Northrop Grumman B-21 Raider.

Крім того, нарощується виробництво нових танкерів, радіолокаційних літаків, рятувальних вертольотів. Але велика проблема полягає не в цих літаках, а в багатоцільовому винищувачі-невидимці Lockheed Martin F-35 Lightning II.

ВПС США розробили F-35 наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років як доступну заміну тисячам старих винищувачів F-16 і штурмовиків A-10. Весь час ВПС США планували закупити понад 1700 F-35. F-35 класифікується як п’яте покоління, як і Raptor: він має бути більш потужним, ніж усі, крім кількох сучасних китайських і російських літаків.

Проте поставки літаків F-35 вартістю 80 мільйонів доларів ескадрильям ВПС США зупинилися минулого року, оскільки ВПС США та Lockheed Martin намагалися завершити випробування найновішого програмного забезпечення цього типу. Сьогодні на зберіганні знаходяться десятки повних F-35 ВПС США, очікуючи на програмне забезпечення. Це винищувачі вартістю мільярди доларів, які навіть не доступні для передових ескадрилій.

Вартість та терміни для тестування програмного забезпечення, його інсталяції та остаточної доставки збережених програм постійно збільшуються. І хоча поставки можуть відновитися цього літа, Lockheed може знадобитися ще рік, щоб передати останній реактивний літак, який зберігається.