російська ракета долетіла до Києва: уламки пошкодили багатоповерхівку і є жертви (оновлено)
армія рф сьогодні ввечері запустила ракету в бік столиці - її збила українська ППО, але уламки впали на будинок.
Про це заявила КМВА в Telegram-каналі.
"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС", - йдеться в дописі.
Мер столиці Віталій Кличко сказав, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння на 8 і 9 поверхах.
Він додав, що з будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців.
Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.
Крім того, сьогодні в обід росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених.