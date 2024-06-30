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російська ракета долетіла до Києва: уламки пошкодили багатоповерхівку і є жертви (оновлено)

30 червня 2024, 19:58
російська ракета долетіла до Києва: уламки пошкодили багатоповерхівку і є жертви (оновлено)
Wikipedia
В Києві уламками російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Оболонському райони.

армія рф сьогодні ввечері запустила ракету в бік столиці - її збила українська ППО, але уламки впали на будинок. 

Про це заявила КМВА в Telegram-каналі. 

"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС", - йдеться в дописі. 

Мер столиці Віталій Кличко сказав, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння на 8 і 9 поверхах.

Він додав, що з будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців.

Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.

Крім того, сьогодні в обід росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених.

 

війна в Україніатака рфКиїв

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