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росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених

30 червня 2024, 17:42
росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених
defence-ua.com
Сьогодні армія рф запустила авіабомби на Харків.

Наразі відомо про одну загиблу людину, ще 8 осіб поранено, серед них немовля.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі. 

Він заявив, що через атаку КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.

Також відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.

Лише вчора росія атакувала Запорізьку область: 7 загиблих, серед яких двоє дітей.

 

війна в Україніатака рфХарків

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