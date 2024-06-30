росія обстріляла кабами центр Харкова: є жертва і 8 поранених

Сьогодні армія рф запустила авіабомби на Харків.

Наразі відомо про одну загиблу людину, ще 8 осіб поранено, серед них немовля.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

Він заявив, що через атаку КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.

Також відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.

Лише вчора росія атакувала Запорізьку область: 7 загиблих, серед яких двоє дітей.