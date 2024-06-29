росія атакувала Запорізьку область: 7 загиблих, серед яких двоє дітей (оновлено)
Наразі відомо про 7 загиблих, серед яких дві дитини, і 10 поранених.
Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram-каналі.
"росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.
Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що вчора російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі: є жертва.