росія атакувала Запорізьку область: 7 загиблих, серед яких двоє дітей (оновлено)

Сьогодні ввечері армія рф атакувала місто Вільнянськ Запорізького району.

Наразі відомо про 7 загиблих, серед яких дві дитини, і 10 поранених.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram-каналі.

"росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.

Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що вчора російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі: є жертва.