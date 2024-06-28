російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі: є жертва (оновлено)
Про це в Тelegram-каналі написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів", - йдеться в дописі.
Наразі відомо про 1 загиблу людину і дев'ятьох поранених, сеоед яких 7-ми місячне немовля. Троє у важкому стані. А ще двоє не вихоядть на зв'язок.
На місці працюють усі служби.
Раніше голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак писав, що у місті було чутно вибух.