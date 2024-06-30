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МВФ оцінив пошкодження росією енергетики: 80% ТЕС і 40% ГЕС

30 червня 2024, 20:06
МВФ оцінив пошкодження росією енергетики: 80% ТЕС і 40% ГЕС
Через російські обстріли по енергосистемі було знищено 80% теплової генерації і 40% потужностей гідроелектростанцій.

Від початку війни рф більше 180 разів обстріляла українські ТЕС.

Про це йдеться в звіті Міжнародного Валютного Фонду. 

"Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС", - написали в Фонді. 

Загалом Україна втратила половину генеруючих потужностей. 

В МВФ заявили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами і за допомогою донорської підтримки. 

За оцінкою Київської школи економіки, збитки і втрати в українській енергетиці внаслідок атак росії перевищують 56 млрд доларів.

 
війна в Україніатаки рфенергетика

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