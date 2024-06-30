МВФ оцінив пошкодження росією енергетики: 80% ТЕС і 40% ГЕС
Від початку війни рф більше 180 разів обстріляла українські ТЕС.
Про це йдеться в звіті Міжнародного Валютного Фонду.
"Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновано у Київській, Харківській та Запорізькій областях, інші ТЕС і ГЕС також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для ГЕС", - написали в Фонді.
Загалом Україна втратила половину генеруючих потужностей.
В МВФ заявили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами і за допомогою донорської підтримки.
За оцінкою Київської школи економіки, збитки і втрати в українській енергетиці внаслідок атак росії перевищують 56 млрд доларів.