Джо Байден намагається заспокоїти нерви заможних спонсорів після провалу дебатів – FT

Після дебатів Байден почав втрачати підтримку спонсорів і деякі донори уже розмірковують про те, кого вони могли б підтримати замість чинного президента.

Президент США Джо Байден і його союзники намагаються переконати спонсорів у тому, що він зможе перемогти Дональда Трампа, оскільки його вкрай невдалий виступ на дебатах призвів до того, що багато його заможних прихильників порушили питання про те, чи повинен президент США відмовитися від своєї заявки на переобрання.

Financial Times, пише, що Байден в суботу провів зустріч зі спонсорами в Нью-Йорку, на якій визнав, що "провів не найкращий вечір", і розуміє занепокоєння донорів коштів.

Видння додає, що президент стверджував, що "у виборців була інша реакція", і після дебатів опитування показують невелике підвищення рейтингу. Разом з тим, донори, які були присутні на зустрічі, описали настрій у залі як стриманий, незважаючи на те, що президент виглядав сильнішим, ніж на сцені дебатів у четвер увечері.

"В той час як деякі донори подвоїли свої зусилля, щоб згуртувати людей навколо Байдена, інші налаштовані більш обережно. Один із демократів зазначив, що деякі мегадонори з Волл-стріт мають намір продовжувати фінансувати кампанію Байдена, намагаючись переконати його звільнити місце для іншого кандидата. Інші ж мають намір узагалі відмовитися від пожертвувань", - пише видання.

Водночас у передвиборчому штабі президента заявили про рекордний, за їхніми словами, приплив пожертвувань на низовому рівні (невеликих сум), починаючи з четверга. У суботу вранці представник штабу заявив, що з моменту дебатів до вечора п'ятниці кампанія зібрала понад $27 млн.

Також кілька високопоставлених донорів-демократів виступили на захист Байдена. Так, засновник LinkedIn і мільярдер Рід Гоффман, хоча й визнав, що президент "дуже погано виступив на дебатах", водночас додав, що було б "поганою ідеєю" розпочинати публічну кампанію, щоб змусити його піти у відставку.

За словами одного з організаторів збору коштів для демократів, найближчими днями донори вивчатимуть результати опитувань, щоб продумати свої подальші дії.

Деякі з них уже розмірковують про те, за кого вони могли б стати, якщо Байден піде у відставку. Серед найпопулярніших імен називають губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер. Три донори й організатори також заявили, що лідер меншості Демократичної палати Хакім Джеффріс викликає інтерес у еліти Волл-стріт.

Нагадаємо, що на дебатах між Байденом і Трампом виникла сварка щодо війни росії в Україні.