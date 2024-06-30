Військові бази США в Європі переведені у стан підвищеної готовності

Наразі введений найвищий за останні 10 років рівень.

Кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності на вихідних, а рівень захисту сил був підвищений до другого найвищого рівня через побоювання, що терористична атака може бути спрямована проти військовослужбовців або об'єктів США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Бази, в тому числі гарнізон армії США в Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США, сьогодні підвищили рівень бойової готовності до рівня захисту сил "Чарлі", повідомили посадовці.

Цей статус "застосовується, коли відбувається інцидент або отримуються розвідувальні дані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти", повідомили в армії США.

Один з американських офіцерів, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози вже 10 років, і додав, що зазвичай це означає, що військові отримали "активно-надійну загрозу".

Відповідаючи на запитання про зміни, речник Європейського командування ЗС США і капрал Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту сил.

"Постійно оцінює різноманітні чинники, які впливають на безпеку американської військової спільноти за кордоном. В рамках цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших військовослужбовців. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але ми залишаємося пильними", - додав він.

За його словами, що USEUCOM постійно відстежує безпекове середовище, щоб гарантувати, що його персонал поінформований і найкращим чином підготовлений для забезпечення безпеки своєї особи, сім'ї та близьких.

USEUCOM радить персоналу на європейському театрі бойових дій зберігати пильність і бути завжди напоготові".

Незрозумило, які саме розвідувальні дані спричинили посилення безпеки, але європейська влада попередила про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор в Парижі в липні і під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Уряд Німеччини залучив 580 міжнародних поліцейських, які разом з німецькими офіцерами допомагатимуть у забезпеченні безпеки.

"Ми готуємося до всіх можливих небезпек: від ісламістського терору до жорстоких злочинців і хуліганів", - заявив міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Франція також підготувалася до можливості потенційної терористичної загрози для Олімпійських ігор, які розпочнуться трохи менше ніж за місяць.

Ще в березні Франція підняла свою систему оповіщення про загрозу національній безпеці до найвищого рівня, згідно з повідомленням посольства США у Франції.

"Французька влада активно відстежує терористичні загрози з боку організованих груп і радикально налаштованих осіб", - заявили в посольстві.

"Напади можуть відбуватися без попередження або з невеликим попередженням, спрямовані на туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи та інші громадські місця, які приваблюють велику кількість цивільних осіб", - додали у відомстві.