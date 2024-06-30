росія продовжує наступ в Україні і виступає з новими погрозами, а Захід намагається призупинити його – Politico

Заходи Заходу зі згортання наступу і потенційна відповідь кремля можуть призвести до небезпечної ескалації, оскільки війна тягнеться вже третій рік.

Влітку цього року війська рф повільно, але невпинно проривають українську оборону, яка не підкріплена достатньою кількістю озброєнь і військових, спонукаючи союзників України шукати більше зброї та нові стратегії, щоб підкріпити Київ.

Це так чи інакше призвело до нових погроз Володимира путіна відплатити Заходу, пише Politico.

Намагання західних союзників з призупинення наступу і потенційна відповідь Кремля можуть призвести до небезпечної ескалації, що ще більше підвищує небезпеку прямої конфронтації між рф і НАТО.

"росія скористалась своєю перевагою у вогневій потужності на тлі затримок з наданням допомоги з боку США і посилила атаки на кількох ділянках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту. Відносно невеликі підрозділи промацують українську оборону на наявність слабких місць, потенційно створюючи підґрунтя для більш масштабного наступу", - пише видання.

Наступ на Вовчанськ втратив темп, але росія здійснила поступове, але впевнене просування в Донецькій області, зокрема навколо стратегічного міста Часів Яр.

Падіння цього міста загрожує ключовим військовим вузлам Слов'янськ та Краматорськ.

Разом з тим, путін заявив, що москва не прагне швидких перемог і дотримуватиметься нинішньої стратегії повільного просування.

Джек Уотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб заявив, що рф розтягує українські війська на широкому фронті. Широта ударів змусила Україну розосередити свою артилерію, витрачаючи боєприпаси, щоб розбити послідовні російські атаки.

"Метою росії є не досягнення великого прориву, а скоріше переконання України в тому, що вона може продовжувати невблаганне просування вперед, кілометр за кілометром, уздовж фронту", – підкреслив експерт.

Уотлінг додав, що нестача засобів протиповітряної оборони ставить Україну перед складним вибором: зосередити їх на захисті критично важливої інфраструктури або захистити війська на фронті:.

"Продовження російської кампанії дальніх ударів означає, що фронт не лише розтягується в бік, але й розширюється в глибину", - сказав він.

Вашингтон і деякі союзники по НАТО відреагували на наступ, дозволивши Києву використовувати західну зброю для обмежених ударів на території рф. Деякі західні чиновники стверджують, що Київ має право використовувати їхнє озброєння для атак на військові об'єкти в будь-якій точці росії. Макрон і лідери балтійських країн-членів НАТО також говорили про розгортання військ в Україні. Водночас Путін попереджає, що це було б серйозною ескалацією, і погрожує у відповідь надати зброю супротивникам Заходу в інших частинах світу.

Він підкріпив цей аргумент, підписавши в червні пакт про взаємну оборону з Північною Кореєю і залишивши двері відчиненими для поставок зброї Пхеньяну.

путін заявляє, що НАТО помиляється, вважаючи, що росія не застосує свій ядерний арсенал і каже, рф застосує "всі засоби", якщо її суверенітету і територіальній цілісності буде загрожувати небезпека. Диктатор також попередив, що москва обмірковує можливі зміни до своєї доктрини, яка визначає, коли вона вдасться до ядерної зброї. Підкреслюючи це, росія провела військові навчання з бойовою ядерною зброєю за участю білорусі.

Військова поразка в Україні, за словами путіна, завдасть смертельного удару по російській державності, і він пообіцяв домагатися своїх цілей "до кінця".

Але й деякі російські коментатори критикували путіна за те, що він не відреагував рішуче на посилення підтримки Києва з боку НАТО і дозволив Заходу безперервно відступати від "червоних ліній". Дехто стверджував, що якщо збитки від українських ударів вглиб рф західними ракетами більшої дальності зростатимуть, то москва повинна завдати удару по об'єктах НАТО.

Експерти вважають, що дії, які можуть спровокувати прямий конфлікт з НАТО, не відповідають інтересам москви. російський аналітик з питань безпеки Сергій Полєтаєв заявив, що кремль прагне постійно виснажувати українські ресурси, щоб змусити Київ прийняти мирну угоду на російських умовах. Не маючи ресурсів для великого наступу, Кремль зробив вибір на користь повільного просування, прагнучи "утримувати тиск на Україну, утримуючи Захід від прямого втручання у військові дії. Ми повинні ходити по лезу бритви між перемогою і ядерною війною", – сказав Полєтаєв.