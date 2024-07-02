Всі міністри уряду склали присягу.

В Нідерландах офіційно почав роботу новий уряд, який очолив прем'єр-міністр Дік Схооф.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Сьогодні зранку 16 міністрів уряду, включно з прем'єром і віцепрем'єрами, склали присягу в присутності короля Віллем-Александра у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Раніше король і Дік Схооф підписали укази про його призначення прем'єр-міністром.

В середині червня Партія свободи Вілдерса PVV, правоцентристська ліберальна VVD, центристський Новий суспільний договір і популістська фермерська партія BBB завершили розподіл ключових посад у новому кабінеті міністрів.

Посада міністра оборони відішла ліберальній партії VVD, яку представляє експрем'єр Нідерландів Марк Рютте. Міноборони очолив Рубен Брекельманс.

Центристська партія Новий суспільний договір отримала чотири міністерські посади, серед них – глави МЗС. Міністерство очолить Каспар Вельдкамп, колишній посол в Ізраїлі і Греції.

Експрем'єр-міністр Марк Рютте, який з 1 жовтня стане генсеком НАТО, обіймав прем'єрську посаду найдовше у сучасній історії Нідерландів – з 2010 року.

Нагадаємо, що тиждень тому члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем.