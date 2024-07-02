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Орбан зустрівся із Зеленським і пообіцяв відкрити першу українську школу в Угорщині

02 липня 2024, 15:05
Орбан зустрівся із Зеленським і пообіцяв відкрити першу українську школу в Угорщині
Офіс президента
Під час переговорів вони домовились про відкриття першої школи для українськомовних дітей на території Угорщини.

Сьогодні, у вівторок, в Києві відбулась зустріч угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана і президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Під час зустріч з очільником угорського уряду в Києві Зеленський ініціював питання про освіту для українських дітей, які перебувають в Угорщині.

"Зокрема, ми обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту", – заявив президент України.

Водночас Орбан підтвердив, що українська сторона піднімала це питання, і повністю підтримав ініціативу Зеленського. 

Він зазначив, що із приїздом до Угорщини великої кількості українських біженців з'явилася потреба для їхнього навчання. 

Зранку стало відомо, що до Києва приїде прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

 

КиїввізитВіктор Орбан

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