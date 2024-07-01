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Головний фанат Трампа в Європі бере політичний мегафон під час головування в ЄС – WSJ

01 липня 2024, 17:46
Головний фанат Трампа в Європі бере політичний мегафон під час головування в ЄС – WSJ
Фото: EPA/UPG
Угорщина Віктора Орбана головує в Євросоюзі на півроку на тлі великих голосувань, але має невелику владу.

І Орбан хоче знову "зробити Європу великою" або хоча б надати їй "трампівського блиску". 

Про це пише The Wall Street Journal.

Нещодавно Орбана сприймали в Євросоюзі як вигнанця. 

Проте центристська політична більшість Європи уникає його, але позиція Орбана щодо багатьох гострих питань, зокрема міграції і культурної ідентичності, наразі завоювала підтримку серед деяких основних партій - по всій Європі: від Нідерландів до Словаччини.

В Угорщині на останніх виборах переважали націоналісти.

"Початок головування Угорщини в ЄС є вирішальним періодом для блоку, який включає президентські вибори в США та зміну керівництва ЄС після виборів минулого місяця, на яких ультраправі партії додали сили", - пише видання. 

Політики та європейські лідери, які були розчаровані  позицією Будапешта, знаходять розраду тим фактом, що головування в ЄС не означає приймати рішення. 

Разом з тим, це дасть уряду Орбана можливість зосередити увагу на порядку денному ЄС і дасть йому "мегафон як голос, що говорить від імені блоку".

"Оскільки Трамп зараз у сильнішій позиції після жахливих дебатів Байдена в четвер, кандидат від США матиме споріднену душу у більш помітній ролі по той бік Атлантики. ... Орбан є рідкісним лідером ЄС, який відкрито закликає до повернення Трампа в Білий дім, що є частиною роману, який почався напередодні президентських виборів 2016 року, коли Орбан став найзапеклішим антиімміграційним лідером блоку", - зауважують журналісти. 

Після того, як росія вторглася в Україну, дії Орбана різко охолодили відносини і його уряд підтримував теплі стосунки з кремлем і Пекіном, та намагався пом'якшити санкції і блокував рішення про відправлення зброї в Україну. 

В певний момент на початку війни президент України Володимир Зеленський сказав Орбану в очі, що він повинен вибрати, на чиєму боці він.

"Угорські чиновники наполягають, що вони серйозно ставляться до президентства. Вони хочуть посилити розширення ЄС на Західні Балкани, і Орбан останніми днями заявив, що хоче використати президентство, щоб підвищити відстаючу конкурентоспроможність блоку. Чиновники кажуть, що вони виконуватимуть роль чесного посередника президента, обережно висуваючи власні погляди. Але інші лідери ЄС скептично ставляться до того, як Орбан підійде до мистецтва компромісу", - йдеться в статті. 

Нагадаємо, що від сьогодні Угорщина перебрала головування в Раді ЄС.

 

УгорщинаВіктор Орбанрада єс

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