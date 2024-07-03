Чутки про те, що КНДР відправить війська в Україну для допомоги росії, варто сприймати зі скептицизмом – Bloomberg

Ідея про те, що Кім Чен Ин відправить війська в Україну, щоб допомогти росії, є далекосяжною, але його режим становить загрозу для Заходу.

Нещодавні повідомлення про те, що Пхеньян надішле війська на допомогу росії в її війні проти України, слід сприймати з великою долею скептицизму. Проте військовий союз між Північною Кореєю і росією символізує посилення зв'язків між супротивниками Америки.

Про це повідомляє Хел Брендс, колумніст Bloomberg Opinion.

Чутки про можливе розгортання північнокорейських військ в Україні стали результатом зустрічі в Пхеньяні. владімір путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяли продовжувати будувати відносини, завдяки яким росія отримала снаряди, ракети й кулі для використання в Україні, в обмін на російську допомогу в програмах озброєння Північної Кореї й дипломатичну підтримку в її протистоянні з міжнародним співтовариством.

Обидва лідери також шокували більшість аналітиків-міжнародників,підписавши договір про взаємну оборону, який зобов'язує одну країну допомагати іншій, якщо вона зазнає нападу.

"Обставини, за яких положення про взаємну оборону можуть бути застосовані, є нечіткими; здається, що договір був написаний таким чином, що він не зобов'язує Північну Корею втручатися у в Україну", — вважає Брендс.