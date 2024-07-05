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ПОЛІТИКА

Банк Данії звинувачено у відмиванні російських грошей на суму $4 млрд

05 липня 2024, 21:21
Банк Данії звинувачено у відмиванні російських грошей на суму $4 млрд
Фото: з вільного доступу
Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.

Влада Данії звинуватила у відмиванні грошей з росії фінську банківську групу Nordea - найбільшу в Скандинавії за розміром активів. Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,75 млрд доларів) виявлено в данській "дочці" банку в період із 2012 до 2015 року, всі вони пов'язані з численними російськими клієнтами.

Про це повідомляє Danmarks Radio.

Виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.

Банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені та проігнорував попередження влади Данії.

Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.

Банк Nordea раніше кілька разів визнавав, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.

У квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк чекає величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.

Nordea працював у росії з 1994 року. У 2010-х роках його російська "дочка" входила до 30 найбільших банків країни.

Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а в 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у рф.

ЗМІ зазначає, що справа проти Nordea – не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.

Даніявідмивання грошейросія загроза

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