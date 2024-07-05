Марін Ле Пен обіцяє, що французькі ультраправі обмежать допомогу Україні

За її словами, вона не хоче, аби Франція стала "співучасником конфлікту".

Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, пообіцяла, що у разі перемоги на виборах прем’єр-міністр від її політсили заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по росії.

В інтервʼю CNN вона також заявила, що не дасть президенту Еммануелю Макрону відправити французькі війська в Україну.

"Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", — сказала Ле Пен.

Вона також заявила, що її "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала «співучасником конфлікту» через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території. Проте більшість західних лідерів наразі не вважають такі поставки участю у війні, зазначає CNN.

Раніше російське МЗС опублікувало заяву на підтримку Ле Пен. У ній відомство держави-агресора каже, що "французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни" у суспільстві країни. Проте політикиня такою заявою обурилась та сказала, що вважає це "формою втручання".