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ПОЛІТИКА

Марін Ле Пен обіцяє, що французькі ультраправі обмежать допомогу Україні

05 липня 2024, 20:46
Марін Ле Пен обіцяє, що французькі ультраправі обмежать допомогу Україні
Марін Ле Пен. Фото: programme-presidentiel.com
За її словами, вона не хоче, аби Франція стала "співучасником конфлікту".

Фактична лідерка партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, пообіцяла, що у разі перемоги на виборах прем’єр-міністр від її політсили заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по росії.

В інтервʼю CNN вона також заявила, що не дасть президенту Еммануелю Макрону відправити французькі війська в Україну.

"Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", — сказала Ле Пен.

Вона також заявила, що її "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала «співучасником конфлікту» через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території. Проте більшість західних лідерів наразі не вважають такі поставки участю у війні, зазначає CNN.

Раніше російське МЗС опублікувало заяву на підтримку Ле Пен. У ній відомство держави-агресора каже, що "французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни" у суспільстві країни. Проте політикиня такою заявою обурилась та сказала, що вважає це "формою втручання".

вибориФранціявійнаМарін Ле Пендопомога Україні

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