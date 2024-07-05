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Суперники України у Лізі Націй та шанси футбольної збірної

05 липня 2024, 20:30
Суперники України у Лізі Націй та шанси футбольної збірної

Одним із ключових етапів кваліфікації до футбольного чемпіонату світу, запланованого на 2026 рік, стане Ліга Націй УЄФА. Саме тому, для кожної команди важливо якнайкраще проявити себе в турнірі – те саме можна сказати і про українську збірну.

Жеребкування відбулося 8 лютого 2024 року в Парижі. З того дня, як її результати представили аудиторії, майбутні матчі стали гарячою темою для обговорення серед спортивних фанатів. Букмекери постаралися дати свої прогнози якомога раніше – з деякими з них можна ознайомитись у легальних українських БК meta.ua/bookmakers, список яких доступний за посиланням. Оглядач розділу igaming сайту Мета Андрій Рубан розповів про прогнози та майбутні події.

Хто стане суперником України

Згідно з результатами, Україна увійшла до ліги B, групи B1 разом із такими країнами, як Албанія, Чехія та Грузія. Тепер синьо-жовта команда має по два матчі проти збірної кожної з вищевказаних країн — якщо українські футболісти розташуються на четвертому місці, вони ризикують опуститися в лігу C. Якщо ж збірній України вдасться стати одним з чотирьох переможців своєї ліги, вона зможе піднятися в лігу A. Якщо команда Сергія Реброва досягне значних успіхів, вона вийде у фінальну стадію разом із трьома іншими збірними – подія призначена на червень 2025 року.

Прогнози букмекерів

Ставки на те, що Україна підніметься до ліги A і стане лідером квартету, приймаються з коефіцієнтами від 2,75. Вище української збірної знаходиться Чехія – на думку публіки, у неї більше шансів на лідерство, тому котирування на її тріумф стартують від 2,50. На останніх місцях рейтингу знаходяться Албанія та Грузія, успіхи яких оцінюються коефіцієнтами у 5,00 та 6,00 відповідно.

Також можна поставити підсумок першого матчу України проти Албанії – коефіцієнт на виграш синьо-жовтих становить 1.52. Водночас нічия оцінюється котируванням о 4.10, а перемога албанських футболістів – коефіцієнтом о 7.00.

Що відомо про майбутню Лігу Націй

Україна зіграє проти збірної Албанії 7 вересня: це стане першим протистоянням у рамках Ліги Націй для команди Реброва. Згідно з правилами УЄФА, всім командам належить зіграти по два матчі (вдома та в гостях) проти кожного суперника.

Варто зазначити, що до формату Ліги Націй вирішили додати додатковий раунд плей-офф. Змагання у його рамках відбудуться у березні 2025 року. Це правило стосуватиметься лише деяких команд, тоді як інші почнуть брати участь у Європейській кваліфікації в цей же час.

Крім того, організатори передбачили наявність стикових матчів для двох команд, які посіли четверті місця у лігах C та D, а для третіх місць у лігах B та C – поєдинки вдома та на виїзді за підвищення чи зниження у класі.

 

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