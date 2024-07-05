Одним із ключових етапів кваліфікації до футбольного чемпіонату світу, запланованого на 2026 рік, стане Ліга Націй УЄФА. Саме тому, для кожної команди важливо якнайкраще проявити себе в турнірі – те саме можна сказати і про українську збірну.

Жеребкування відбулося 8 лютого 2024 року в Парижі. З того дня, як її результати представили аудиторії, майбутні матчі стали гарячою темою для обговорення серед спортивних фанатів. Букмекери постаралися дати свої прогнози якомога раніше – з деякими з них можна ознайомитись у легальних українських БК meta.ua/bookmakers, список яких доступний за посиланням. Оглядач розділу igaming сайту Мета Андрій Рубан розповів про прогнози та майбутні події.

Хто стане суперником України

Згідно з результатами, Україна увійшла до ліги B, групи B1 разом із такими країнами, як Албанія, Чехія та Грузія. Тепер синьо-жовта команда має по два матчі проти збірної кожної з вищевказаних країн — якщо українські футболісти розташуються на четвертому місці, вони ризикують опуститися в лігу C. Якщо ж збірній України вдасться стати одним з чотирьох переможців своєї ліги, вона зможе піднятися в лігу A. Якщо команда Сергія Реброва досягне значних успіхів, вона вийде у фінальну стадію разом із трьома іншими збірними – подія призначена на червень 2025 року.

Прогнози букмекерів

Ставки на те, що Україна підніметься до ліги A і стане лідером квартету, приймаються з коефіцієнтами від 2,75. Вище української збірної знаходиться Чехія – на думку публіки, у неї більше шансів на лідерство, тому котирування на її тріумф стартують від 2,50. На останніх місцях рейтингу знаходяться Албанія та Грузія, успіхи яких оцінюються коефіцієнтами у 5,00 та 6,00 відповідно.

Також можна поставити підсумок першого матчу України проти Албанії – коефіцієнт на виграш синьо-жовтих становить 1.52. Водночас нічия оцінюється котируванням о 4.10, а перемога албанських футболістів – коефіцієнтом о 7.00.

Що відомо про майбутню Лігу Націй

Україна зіграє проти збірної Албанії 7 вересня: це стане першим протистоянням у рамках Ліги Націй для команди Реброва. Згідно з правилами УЄФА, всім командам належить зіграти по два матчі (вдома та в гостях) проти кожного суперника.

Варто зазначити, що до формату Ліги Націй вирішили додати додатковий раунд плей-офф. Змагання у його рамках відбудуться у березні 2025 року. Це правило стосуватиметься лише деяких команд, тоді як інші почнуть брати участь у Європейській кваліфікації в цей же час.

Крім того, організатори передбачили наявність стикових матчів для двох команд, які посіли четверті місця у лігах C та D, а для третіх місць у лігах B та C – поєдинки вдома та на виїзді за підвищення чи зниження у класі.