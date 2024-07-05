путін наполягає на "остаточному завершенні конфлікту" на своїх умовах

путін заявив, що послухав Орбана і дійшов висновку, що "у Києві все ще не готові відмовитися від ідеї ведення війни до переможного кінця".

російський диктатор владімір путін заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що його не цікавить перемир'я чи тимчасове припинення вогню між українськими та російськими військами.

Про це він сказав під час візиту Орбана до москви 5 липня.

"Це має бути не просто перемир'я чи тимчасове призупинення вогню, ні якась пауза, яку київський режим міг би використати, щоб відновити втрати, перегрупуватися та доозброїтися. росія виступає за повне та остаточне завершення конфлікту", – заявив путін на пресконференції після переговорів з Орбаном, повідомило російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

путін нагадав, що у його розумінні "повне та остаточне завершення конфлікту" має розпочатися після того, як Україна (яку путін називає "київським режимом") виведе свої збройні сили з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тобто він повторив свій ультиматум, з яким виступив напередодні Саміту миру у Швейцарії, але цього разу не згадував про відмову від НАТО.

При цьому путін заявив, що послухав Орбана і дійшов висновку, що "у Києві все ще не готові відмовитися від ідеї ведення війни до переможного кінця".

У МЗС України відреагували на поїздку Орбана до москви і заявили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалено угорською стороною без погодження чи координації з Україною, а також нагадали, що "формат Саміту світу є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру".