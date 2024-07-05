Війна в Україні відволікає НАТО від реагування на іншу значну загрозу: штучний інтелект

Альянс не достатньо реагує на загрозу кібервійни та штучного інтелекту.

Існує ймовірність повернення до Білого дому колишнього президента Дональда Трампа — переконаного скептика НАТО. Поганий виступ президента Джо Байдена на дебатах викликав велике занепокоєння серед інших 31 країн-членів Альянсу, а ще війна в Україні, яка триває вже третій рік. Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Україна буде однією з головних тем. Але учасники саміту також обговорять й інші важливі питання.

Про це повідомляє Джеймс Ставрідіс, оглядач Bloomberg Opinion.

Оглядач зазначає, що перед Альянсом та його новим генеральним секретарем Марком Рютте стоятимуть й інші виклики окрім війни в Україні: кібербезпека і штучний інтелект. Спосіб ведення війни змінюється й ця тенденція лише прискориться за час його перебування на посаді, яка триватиме щонайменше чотири роки.

Хоча НАТО зробило кілька рішучих політичних заяв про необхідність узгоджених кіберпотужностей на рівні всього Альянсу, колективна оборона в практичному сенсі відсутня. У НАТО немає аналога Кібернетичного командування США або Штабу урядового зв'язку Великої Британії — організацій вищого рівня, готових до ведення як наступальних, так і оборонних кібернетичних війн.

Флагманською організацією Альянсу є Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони в Таллінні, Естонія, по суті, це центр документообігу і політики. Різні школи й академії НАТО також забезпечують певну базову підготовку і розробку доктрин. Але загальні зусилля не мають достатніх ресурсів і гальмуються небажанням країн-членів повністю ділитися своїми можливостями — значною мірою через занепокоєння з приводу витоку високотехнологічних інструментів.

Хоча на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі, Литва, було схвалено більш динамічний підхід і створення віртуальних сил і засобів Альянсу з реагування на кіберінциденти, війна в Україні просто поглинає величезну кількість ресурсів і уваги керівництва Альянсу. Проте ці дві кризи насправді є одним цілим.

"російський уряд та його хакери посилюють свій кіберфронт, здійснюючи постійні прямі атаки проти України, країн Балтії та багатьох країн Східної Європи. Владімір Путін знає, що його країна не може перемогти НАТО лише військовою силою — колективний оборонний бюджет членів Альянсу приблизно в 10 разів перевищує бюджет російської федерації — і вона, ймовірно, розпочне кібератаки безпосередньо проти Альянсу", — пише оглядач.

Пліч-о-пліч із кібервійною, насувається загроза штучного інтелекту. ШІ стане новим потужним інструментом у гібридній війні путіна.

"Згодом ШІ стане потужним інструментом на полі бою — від створення аватарів, які зможуть консультувати командирів щодо тактики й стратегії, до систем озброєння, які об'єднують безпілотні платформи спостереження й атаки на суші, морі та в повітрі", — вважає Ставрідіс.