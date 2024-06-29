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Вже наступного тижня Орбан може зустрітися з Зеленським в Україні

29 червня 2024, 16:19
Вже наступного тижня Орбан може зустрітися з Зеленським в Україні
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня може зустрітись з Володимиром Зеленським, щоб зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском ЄС.

Під час саміту ЄС в Брюсселі, угорський прем’єр вирішив надіслати сигнал про зміну ставлення до України. Так, Орбан анонсував нову зустріч свого шефа з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Європейська правда.

Цьому сприяв початок головування Угорщини в Раді ЄС, який почнеться вже 1 липня. 

Проте досі угорські посадовці відкидали можливість подібної зустрічі.

"Я особисто кілька разів говорив, що Орбану варто поїхати до України та нарешті поговорити із Зеленським. І я сподіваюся, це станеться", – розповів на уомвах анонімності один із членів Євроради.

Орбан опинився під тиском партнерів, які переконували його, що його публічний конфлікт з Україною затягнувся, і цьому треба покласти край. Зокрема прем’єра Угорщини переконували французький президент Емманюель Макрон і голова уряду Італії Джорджія Мелоні.

Нагадаємо, що Італія очолює групу "Європейських консерваторів та реформістів", куди хоче потрапити Орбан зі своєю партією "Фідес", аби мати більший вплив на ухвалення рішень у Європарламенті. Італійська прем’єрка поставила перед угорським колегою вимогу – засвідчити, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився.

 
візитВіктор ОрбанУкраїна

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