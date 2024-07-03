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ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС

03 липня 2024, 16:12
Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС
Джерело: .telegram.org/k/#@Denys_Smyhal
В інтерв'ю президент також заявив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BloombergTV.

Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. "Цим зараз займаються урядовці", – додав він.

Європа намагається відвикнути від російського газу після вторгнення рф, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, а оскільки війна все ще триває, багато спостерігачів ринку очікують, що газові потоки припиняться.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – сказав Зеленський.

"Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з російською федерацією. Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", – пояснив він.

Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт газу до Європи, але ще не уклав достатньо довгострокових угод для того, щоб інвестувати в подальший видобуток. Поки він не зможе збільшити потужності, він може обмінюватися газом з росією, що не є чимось незвичайним на нафтових і газових ринках, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше.

Хоча це теоретично може принести користь росії в короткостроковій перспективі, якщо дозволить москві відправляти свій газ в інше місце, таке рішення, швидше за все, буде тимчасовим.

В інтерв'ю президент також заявив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

Як відзначив Зеленський, Трамп повинен виступити зі своїм планом швидкого припинення війни на території України. Водночас він попередив, що будь-які пропозиції не повинні порушувати суверенітет України. 

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - додав він. 

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", - відзначив він.

Як розповідало Politico, наразі Трамп розглядає можливість укладання угоди, яка б зобов'язала НАТО не розширюватись на схід - зокрема, на Україну та Грузію. Також він веде переговори з диктатором владіміром путіним про те, які б українські території могла б залишити росія під своїм контролем в обмін на завершення повномасштабної війни.

газАзербайджанТрампвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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