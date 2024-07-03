Довіра до Зеленського в Європі падає, у деяких місцях зростає прихильність до путіна

Згідно з опитуванням дослідницького центру Pew, в Польщі суттєво погіршилось ставлення до президента України Володимира Зеленського та до України в цілому.

Згідно з опитуванням Pew, опублікованим 2 липня, глобальна впевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський робить правильні речі, знизилася в багатьох країнах, у тому числі в Європі. Ці дані відрізняються від незначного покращення світової думки щодо владіміра путіна, особливо серед молоді, хоча загальна довіра до російського лідера залишається низькою.

Про це повідомляє The Hill.

Опитування дослідницького центру Pew також підкреслює, що підтримка України серед її західних союзників зменшується і що зусилля з ізоляції путіна зазнають невдачі через два роки після початку війни. Респондентів також запитували про їхню думку щодо НАТО, і в середньому вони ставляться до Альянсу прихильно, але в США, Іспанії, Великій Британії та Швеції, яка стала членом НАТО лише в березні, цей показник знизився.

Було опитано понад 44 тисячі осіб у 36 країнах Північної і Південної Америки, Європи, Азії, Близького Сходу й Африки. Загалом, в середньому 46% респондентів заявили, що не вірять у те, що Зеленський вчинить правильно, порівняно з 40%, які сказали, що вірять.

"Ми почали запитувати про нього [президента України] лише після початку війни у 2022 році, і тоді він отримав досить високу прихильність або довіру. Але відтоді вона знизилася, і в багатьох країнах-союзниках ЄС довіра до Зеленського значно зменшилася за останній рік", — сказала Мойра Фаган, наукова співробітниця Pew Research Center, що спеціалізується на міжнародних соціологічних дослідженнях.

Польща продемонструвала найбільш різке погіршення своєї думки щодо Зеленського та України, що є відображенням напруженості, яка виникла між Варшавою та Києвом через торговельні та прикордонні суперечки. Опитування Pew також показало, що менше, але значне зниження довіри до Зеленського також відбулося в Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Іспанії, Південній Африці, Південній Кореї, Швеції та США.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, європейці схильні думати, що Україна не переможе рф на полі бою: приблизно від третини до половини респондентів вважають, що війна закінчиться врегулюванням шляхом переговорів, а до 31% (Греція) вважають перемогу рф найбільш вірогідною. Серед опитаних країн ЄС лише в Естонії переважає думка про перемогу Києва (38%).